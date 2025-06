Traduit de l'allemand et adapté par Joel Espi

La gauche a anticipé ce dernier scénario avec deux motions, l’une au Conseil des Etats et lancée par Franziska Roth, l’autre au Conseil national avec Fabian Molina. Les textes exigent que tout dépassement du budget initial fasse l’objet d’un référendum populaire.

Début juin 2025, l'US Air Force annonçait une réduction de moitié de ses commandes de F-35 pour 2026, qui passait ainsi de 48 à 24 appareils. Les raisons invoquées, un prix élevé et un manque de fiabilité de l’appareil. Même Donald Trump, en mai dernier, affirmait ne pas apprécier les avions monomoteurs comme le F-35.

Selon la presse spécialisée américaine, les négociations entre le constructeur et le gouvernement ont pris récemment de plus en plus de retard. En juillet 2024, le patron de Lockheed Martin déclarait que deux facteurs faisaient grimper les coûts unitaires. Il s'agissait de l’inflation, estimée à 20% depuis 2021, et de la réduction des commandes américaines, entraînant une baisse des économies d’échelle.

«En ce moment, les Etats-Unis négocient encore les tranches 18 et 19», explique Franziska Roth, conseillée par Peter Hug, spécialiste militaire renommé du Parti socialiste. Tant que ces négociations ne seront pas terminées, la Suisse ne connaîtra pas le coût définitif de ses avions.

Dans la lettre d’offre et d’acceptation signée avec les Etats-Unis, il était bien précisé que les montants indiqués étaient des estimations, et que le prix final correspondrait aux coûts de production du gouvernement américain. Armasuisse avait alors vivement contesté cette interprétation.

A l’époque, l’accord pour l'achat des 36 chasseurs américains F-35 était présenté comme ficelé, pour un montant de 6 milliards de francs. Un prix garanti, martelait la ministre de la Défense d’alors, Viola Amherd, et l'armée suisse. En septembre 2020, le peuple avait approuvé l’achat de nouveau avions de combats pour remplacer la flotte vieillissante – sans en connaître le modèle – à une très courte majorité avec 50,1% des voix.

«Les offres et les chiffres qu’elles contiennent sont contraignants. Cela concerne aussi bien les coûts d’acquisition que les coûts d’exploitation, pour lesquels nous disposons d’une offre qui couvre dix ans.»

Le F-35, ici à Paris au Salon du Bourget, pourrait coûter de plus en plus cher à la Suisse.

