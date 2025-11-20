Ce marché de Noël rouvre ses portes dans un lieu emblématique de Genève

Des visiteurs déambulent entre les chalets et sous les decorations de Noel au Quai, le marché de Noël sur le quai du Mont-Blanc, ce jeudi 20 novembre 2025 à Genève. Keystone

Le marché «Noël au Quai» a rouvert ses portes jeudi soir sur le quai du Mont-Blanc, illuminant Genève jusqu’au 24 décembre. Entre artisanat, gourmandises et animations familiales, l’événement qui prend place depuis deux ans entend confirmer son succès populaire.

«Noël au Quai», l'un des grands marchés de Noël de Genève, a ouvert ses portes jeudi soir, jusqu'au mercredi 24 décembre. Installée depuis 2023 au bord de l'eau sur la rive droite, cette manifestation attire un large public conquis par les illuminations qui créent une belle ambiance de fin d'année.

Des stands d'artisans locaux, de la petite restauration et des animations pour les enfants attendent le public. Il sera possible de faire des balades à poney, d'écouter du cor des Alpes ou encore de s'initier au yoga. A voir aussi, une démonstration de sculpture sur bois à la tronçonneuse. Des carrousels traditionnels feront le bonheur des plus jeunes.

Le Marché de Noël, soutenu par la ville de Genève, avait été installé à l'origine au parc des Bastions. Il avait ensuite migré au Jardin anglais, avant de prendre ses habitudes au quai du Mont-Blanc. L'édition 2024 avait attiré près de 450 000 visiteurs.

https://www.noel-au-quai.ch/

(mbr/ats)