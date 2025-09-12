en partie ensoleillé16°
DE | FR
burger
Suisse
Armée

La Suisse ne peut pas abattre les drones russes selon Pfister

Police and army inspect damage to a house destroyed by debris from a shot down Russian drone in the village of Wyryki-Wola, eastern Poland, on September 10, 2025. NATO air defences helped counter dron ...
Les dégâts causés à une maison détruite par les débris d'un drone russe abattu dans le village de Wyryki-Wola, en Pologne, le 10 septembre 2025.Image: AFP

Martin Pfister admet que l’armée ne peut rien faire contre les drones russes

L’attaque russe contre la Pologne avec un essaim de drones inquiète aussi à Berne. Elle montre à quel point la Suisse est sans défense face aux attaques aériennes.
12.09.2025, 12:0312.09.2025, 12:03
Stefan Bühler, Christoph Bernet, Henry Habegger / ch media
Plus de «Suisse»

Dans la nuit de mardi à mercredi, 19 drones russes ont pénétré dans l’espace aérien polonais. Certains ont été abattus. Aucune personne n’a été blessée, au moins une maison a été endommagée. L’incident est considéré comme une nouvelle provocation de la Russie.

Le président du Conseil des ministres polonais Donald Tusk a activé l’article 4 du traité de l’Otan. Celui-ci stipule que les Etats membres se consultent lorsqu’ils estiment que leur territoire, leur indépendance politique ou leur sécurité sont menacés. En résumé: l’Europe et ses alliés sont en alerte.

Drones russes en Pologne: voici en quoi consisterait «l'étape suivante»

Bien que l’incident se soit produit à plus de 1000 kilomètres de nos frontières, l’inquiétude se fait sentir à Berne. Une source proche du gouvernement à la Chancellerie fédérale indique que le Conseil fédéral abordera certainement le sujet lors de sa séance de ce vendredi. Il s’agit d’analyser ce que cela signifie pour la Suisse.

Le ministre de la Défense Martin Pfister devra aussi se prononcer. Cet incident devrait influencer les discussions sur l'achat des nouveaux avions de combat F-35.

La performance du radar du FA-18 est insuffisante

Nous rencontrons le conseiller fédéral en marge de la session d’automne du Parlement, dans le hall où il attend de prendre la parole devant le Conseil national. La conversation s'oriente rapidement sur l’attaque russe contre la Pologne. A la question de savoir si l’armée suisse aurait pu abattre ces drones russes, Martin Pfister répond:

«Non, les drones n’auraient pas pu être abattus»
Cette astuce pour éviter de payer la taxe militaire est menacée

Même pas avec les FA-18, les avions de combat les plus puissants dont dispose actuellement l’armée de l’air? Martin Pfister fait un geste de dénégation:

«Le FA-18 ne serait pas non plus en mesure de détecter de tels drones, notamment parce que la performance de son radar est insuffisante»
Martin Pfister

Et il souligne à quel point la protection de la Suisse contre les attaques aériennes est faible:

«Pour l’instant, la défense contre de tels drones ne serait possible que dans le cas extrêmement improbable où une pièce d’artillerie antiaérienne serait en service et au bon endroit lors d’un cours de répétition.»

Ces pièces d’artillerie antiaérienne sont les M Flab: des canons antiaériens de 35 millimètres, utilisés notamment lors du WEF à Davos. Ils ont été introduits en 1960. Depuis, ils ont été «améliorés en continu», notamment avec un radar et un calculateur de tir, selon un document du Département de la défense (DDPS) de janvier. «Aujourd’hui, le canon est utilisable par tous les temps», poursuit le conseiller fédéral. Mais il ne peut être utilisé que localement:

«Sa force réside à courte distance. Quelques kilomètres suffisent à protéger efficacement des objets importants»
Martin Pfister

Cela ne suffit pas contre un essaim de drones ennemis. Pour Martin Pfister, la leçon à tirer de cette nouvelle provocation russe contre l’Europe est claire. Il se voit conforté dans la stratégie d’armement du Conseil fédéral:

«Le F-35 pourrait contrer de telles attaques de drones, c’est aussi pour cela qu’il est si important pour nous»

Les premiers avions de ce type devraient être livrés à la Suisse, selon la planification officielle, à la mi-2027 (enfin dans sa version optimiste, les Américains voient les choses autrement).

Pour en savoir plus 👇

Le F-35 «continue de ne pas tenir ses promesses», selon Washington

Reste à savoir si l’armée de l’air suisse recevra effectivement les 36 appareils commandés. Le prix fixe de 6 milliards pour 36 avions, annoncé par l’ancienne ministre de la Défense Viola Amherd, n’est plus valable. Les avions seront beaucoup plus chers. La politique suisse débat encore de savoir si le crédit sera augmenté ou si l’armée devra se contenter de moins d’avions F-35.

Système américain Patriot: la Suisse doit patienter

En plus des F-35, le système américain Patriot doit également renforcer la défense aérienne suisse, qui présente aujourd'hui des lacunes évidentes. La Suisse a commandé cinq de ces systèmes de défense aérienne terrestre à longue portée en 2022.

Ils devaient être livrés entre 2026 et 2028. Mais la livraison sera retardée: récemment, les Etats-Unis ont informé le DDPS que l’Ukraine devait être équipée en priorité de nouveaux systèmes. La Suisse devra donc patienter.

Voici le Romand qui pourrait diriger l'armée suisse

Le DDPS ne souhaite pas se prononcer sur la question de savoir dans quelle mesure ce retard affaiblit la capacité de défense de la Suisse contre les drones ennemis. Il souligne que la priorité donnée par les Etats-Unis à la livraison à l’Ukraine correspond aux contrats d’acquisition habituels (Foreign Military Sales). «On ne sait pas encore combien de systèmes seront concernés ni si la livraison de missiles sera également affectée», explique le DDPS.

«Concernant les délais exacts et d’éventuelles autres répercussions pour la Suisse, il n’est pas encore possible de se prononcer»
DDPS

Les clarifications sont en cours.

Traduit de l'allemand par Anne Castella

Les dernières actus sur le F35, c'est par ici
Ce chantier vaudois prépare l'arrivée des F-35
Ce chantier vaudois prépare l'arrivée des F-35
L’armée suisse est un poulet sans tête
6
L’armée suisse est un poulet sans tête
de Antoine Menusier
Acheter moins de F-35 à Trump pour réduire la facture? Pas si simple
2
Acheter moins de F-35 à Trump pour réduire la facture? Pas si simple
de Alexandre Cudré
Les F-35 sont bien en route pour la Suisse
5
Les F-35 sont bien en route pour la Suisse
Pfister s'attaque aux fiascos de l'armée et il y a du boulot
2
Pfister s'attaque aux fiascos de l'armée et il y a du boulot
de Peter Blunschi
Pourquoi cet influent officier suisse veut acheter 12 F-35 de plus
17
Pourquoi cet influent officier suisse veut acheter 12 F-35 de plus
de Lea Hartmann
Thèmes
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne
1 / 9
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne

Starsky et Hutch en orange? Plutôt Vincent Ducrot, patron des CFF, et le conseiller fédéral Albert Rösti.
source: sda / cyril zingaro
partager sur Facebookpartager sur X
Que défendait Charlie Kirk, le militant américain assassiné?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Vous vous êtes sans doute fait duper par ces panneaux «radar»
2
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
3
Le fiasco fromager continue chez Migros
Uber déménage son siège social suisse: ce que ça cache
Le service américain de transport Uber gérera désormais ses activités suisses depuis Lucerne. Voici comment le groupe multimilliardaire justifie ce déménagement.
Uber et la Suisse, une histoire d'expansion et d'indignation, d'innovation et de procédures judiciaires. L'entreprise de San Francisco a débarqué en 2013. Trois ans plus tard, elle a créé son siège social, Uber Switzerland GmbH, à Zurich.
L’article