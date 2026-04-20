Un incendie dans cette prison suisse fait un blessé grave
Un incendie s'est déclaré lundi après-midi dans la prison de Sarnen. Un détenu a été grièvement blessé. L'origine du feu est encore inconnue.
Peu avant 15h00, le feu s'est déclaré dans la prison attenante au bâtiment de la police à Sarnen, indique lundi les autorités obwaldiennes. Un détenu de 47 ans a été grièvement blessé lors de l'incendie et a été transféré vers un hôpital hors du canton. ll n'y a pas d'autres blessés.
Les pompiers ont pu maîtriser et éteindre rapidement l'incendie. Les dégâts matériels se limitent à la prison. Le montant exact des dommages ne peut pas encore être chiffré à l'heure actuelle. La cause de l'incendie fait l'objet d'une enquête en cours. (sda/ats)
L'actu en Suisse c'est par ici
Voici jusqu'à quand il va faire beau en Suisse
Les lignes CFF les plus fréquentées révèlent une nouvelle tendance
de Stefan Ehrbar
Ce détail protège les ventes stratégiques de Lindt face à Aldi
de David Walgis
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
de Dorothea Meadows
Ce qui arrive au lac de Constance inquiète
de Olivier Meier
Elle vole pour 13 francs à la Coop: 50 jours de prison ferme
de Nadja Rohner