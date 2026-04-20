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Un incendie dans cette prison suisse fait un blessé grave

Incendie, image d&#039;illustration
Peu avant 15h00, le feu s'est déclaré dans la prison attenante au bâtiment de la police à Sarnen (image d'illustration).Image: Shutterstock

Un incendie dans cette prison suisse fait un blessé grave

Un incendie s'est déclaré lundi après-midi dans la prison de Sarnen. Un détenu a été grièvement blessé. L'origine du feu est encore inconnue.
20.04.2026, 21:2420.04.2026, 21:24

Peu avant 15h00, le feu s'est déclaré dans la prison attenante au bâtiment de la police à Sarnen, indique lundi les autorités obwaldiennes. Un détenu de 47 ans a été grièvement blessé lors de l'incendie et a été transféré vers un hôpital hors du canton. ll n'y a pas d'autres blessés.

Les pompiers ont pu maîtriser et éteindre rapidement l'incendie. Les dégâts matériels se limitent à la prison. Le montant exact des dommages ne peut pas encore être chiffré à l'heure actuelle. La cause de l'incendie fait l'objet d'une enquête en cours. (sda/ats)

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