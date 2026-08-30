On connait la nationalité de la victime d'Aarau

Le lieu de la fusillade à Aarau. Keystone

La victime de la fusillade d'Aarau est de nationalité italienne. Le Département fédéral des affaires étrangères l'a annoncé dimanche en fin de journée.

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La victime de la fusillade survenue lors de la soirée rave d'Aarau est bien une Italienne. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a présenté dimanche ses condoléances officielles à son homologue à Rome, Antonio Tajani, a confirmé dimanche le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

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Des agences de presse italiennes avaient préalablement déjà fait état d'un entretien téléphonique entre Ignazio Cassis et Antonio Tajani. Nicolas Bideau, porte-parole du DFAE, a confirmé ces informations à Keystone-ATS. Le Tessinois a exprimé, au nom du Conseil fédéral, ses condoléances suite au décès de la ressortissante italienne. Celle-ci travaillait en Suisse, selon les agences.

Une femme de 22 ans a été tuée lors de la fusillade survenue à Aarau dans la nuit de samedi à dimanche. Quatre jeunes hommes et une femme, âgés de 24 à 27 ans, ont été blessés, certains légèrement, d’autres gravement. La police cantonale argovienne a précisé que les victimes étaient domiciliées en Suisse. (btr/ats)