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Fusillade: la victime décédée à Aarau est bien une Italienne

On connait la nationalité de la victime d'Aarau

epa13199976 Armed police officers stand guard near the Schachen horse racing track following a shooting, in Aarau, Switzerland, 30 August 2026. One person was killed and five others were injured in an ...
Le lieu de la fusillade à Aarau.Keystone
La victime de la fusillade d'Aarau est de nationalité italienne. Le Département fédéral des affaires étrangères l'a annoncé dimanche en fin de journée.
30.08.2026, 18:0730.08.2026, 18:22

La victime de la fusillade survenue lors de la soirée rave d'Aarau est bien une Italienne. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a présenté dimanche ses condoléances officielles à son homologue à Rome, Antonio Tajani, a confirmé dimanche le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

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Fusillade lors d’une rave à Aarau: voici ce que l’on sait
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Des agences de presse italiennes avaient préalablement déjà fait état d'un entretien téléphonique entre Ignazio Cassis et Antonio Tajani. Nicolas Bideau, porte-parole du DFAE, a confirmé ces informations à Keystone-ATS. Le Tessinois a exprimé, au nom du Conseil fédéral, ses condoléances suite au décès de la ressortissante italienne. Celle-ci travaillait en Suisse, selon les agences.

Fusillade à Aarau: voici les images dont on dispose
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Une femme de 22 ans a été tuée lors de la fusillade survenue à Aarau dans la nuit de samedi à dimanche. Quatre jeunes hommes et une femme, âgés de 24 à 27 ans, ont été blessés, certains légèrement, d’autres gravement. La police cantonale argovienne a précisé que les victimes étaient domiciliées en Suisse. (btr/ats)

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Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten
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Lorde au bord de l'Aar avant son concert au Gurten

Lorde incognito au bord de l’Aar.
source: instagram/lorde
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Les informations sur la fusillade d'Aarau
Video: watson
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