Les routes suisses ont fait des dégâts samedi

Les polices de plusieurs cantons suisses ont dû intervenir ce week-end pour de graves accidents (image prétexte). Image: KEYSTONE

Les routes suisses ont fait plusieurs morts et blessés ce week-end. Dans le canton de Vaud, un accident a notamment vu deux personnes finir à l'hôpital.

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Un homme a été grièvement blessé et une femme plus légèrement samedi soir dans un accident entre un side-car et une voiture à Cossonay (VD), a indiqué la police cantonale vaudoise dimanche.

L'accident s'est produit vers 18 heures 15 sur la route cantonale. Selon les premiers éléments, le conducteur d'un side-car a perdu la maîtrise de son véhicule dans une légère courbe, pour une raison que l'enquête devra déterminer. L'engin a alors dévié sur la voie opposée, heurtant l'avant d'une voiture qui arrivait en sens inverse.

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Gravement blessé, le conducteur du side-car a été transporté au CHUV. La conductrice de la voiture, légèrement blessée, a également été emmenée à l'hôpital. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale.

Deux morts dans les Grisons

Deux graves accidents de la route se sont également produits samedi sur la route du col de la Flüela, près de Davos (GR). Deux personnes ont perdu la vie et deux autres ont été grièvement blessées, a indiqué dimanche la police cantonale des Grisons.

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Le premier accident s'est produit peu après midi. Un motard de 70 ans a dévié sur la voie opposée et a fait une chute. Il est décédé sur les lieux de l'accident malgré les mesures de réanimation.

Le deuxième accident s'est produit peu avant 16 heures. Le conducteur d'un véhicule à trois roues, âgé de 18 ans, est entré en collision avec une motocycliste de 55 ans sur la voie opposée. Le premier est décédé sur les lieux de l’accident. Son passager et la motocycliste, grièvement blessés, ont été transportés par hélicoptère vers des hôpitaux.

Un mort et un blessé grave à Uri

Deux graves accidents de la route se sont aussi produits samedi aux cols au Gothard et de la Furka. Un motard de 52 ans a perdu la vie, alors qu'un cycliste de 56 ans est entre la vie et la mort, a indiqué dimanche la police uranaise.

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Le premier accident s’est produit peu avant midi sur la route du col du Gothard, à Hospental. Le conducteur d’une voiture de sport a dépassé une colonne de véhicules et est entré en collision avec un cycliste sur route qui circulait en sens inverse. Ce dernier a été transporté à l’hôpital par la Rega avec des blessures mettant sa vie en danger. La route a été temporairement fermée.

Sur la route de la Furka à Realp (UR), c'est un motard de 52 ans originaire de Nidwald qui a eu un accident vers 16 heures 20. Il a perdu le contrôle de son deux-roues, a chuté et a percuté au moins un poteau. L’homme a succombé à ses blessures à l’hôpital. La route du col de la Furka est également restée fermée pendant un certain temps.

Un motard décède à Nidwald

Un motard de 64 ans a en outre perdu la vie samedi après-midi lors d'une collision avec deux voitures à Buochs (NW). Malgré les secours immédiatement dépêchés sur place, l'homme est décédé sur les lieux de l'accident, a indiqué dimanche la police de Nidwald.

Un automobiliste venant de quitter l'autoroute est entré en collision avec la moto qui arrivait en sens inverse. La moto a ensuite percuté une autre voiture. Selon la police, aucune autre personne n’a été blessée. (btr/ats)