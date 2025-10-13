L'autoroute A6 près de Münsingen. Image: KEYSTONE

Une femme chute d'un pont et décède sur l'A6

L'accident est survenu ce dimanche dans le canton de Berne: une femme est morte après avoir été percutée par une voiture sur l'autoroute près de Münsingen. Une enquête est ouverte.

Selon les témoignages, une femme serait tombée d'un pont ce dimanche. Elle aurait perdu la vie après avoir été percutée par une voiture sur l'autoroute A6 près de Münsingen, dans le canton de Berne.

La police cantonale bernoise a annoncé lundi avoir ouvert une enquête sous la conduite du Ministère public Berne-Mittelland, afin de clarifier les événements.

C'est peu après 17h30 que la police a été informée. Une patrouille déjà sur place est alors immédiatement intervenue sur le lieu de l’accident, mais la femme avait succombé à ses blessures. (ag/ats)