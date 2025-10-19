«Le plus beau métier du monde»: c'est avec ce texte et cette image que les CFF recrutent de nouveaux talents pour conduire leurs trains et leurs locomotives. Image: CFF

Les CFF prennent une décision qui inquiète leur personnel

Le personnel de locomotive des CFF déplore un travail de moins en moins attrayant, et donc dangereux. Ils tiennent la compagnie ferroviaire pour responsable de cette situation alors que celle-ci voit les choses tout autrement.

Martin Messmer / ch media

Ils traversent tout le pays, profitant d'une vue imprenable, chaque jour dans des locomotives ou des rames automotrices différentes. Sur le papier, les conducteurs de locomotives ont un travail passionnant. Mais cet attrait pourrait disparaître à l'avenir.

En cause: un nouveau concept d'affectation du personnel des locomotives, que les CFF souhaitent mettre en œuvre par étapes dès le changement d'horaire prévu en décembre. Le syndicat des mécaniciens de locomotive et aspirants (VSLF) critique sur son site:

«Les longs trajets actuels devraient être remplacés par plusieurs trajets courts. On accepte donc une perte d'attractivité du métier, sans pour autant prendre en compte les conséquences.»

Un risque d'exode de mécaniciens

Le syndicat redoute des conséquences négatives pouvant mettre en cause la sécurité. Il va jusqu'à parler d'un nouveau concept qui libérerait une «énergie corrosive» chez le personnel, concrètement:

«On ne doit pas sous-estimer les effets de l'ennui et de la monotonie. Il faut s'attendre à une hausse significative des jours d'absence, à une flexibilité en baisse et à une disparition de la volonté de fournir des prestations supplémentaires pendant les jours chômés.»

Par ailleurs, outre une monotonie accrue, la nouvelle affectation devrait mettre à mal la routine du personnel des locomotives. Dans des domaines très complexes, tels que le système de sécurité ferroviaire ETCS:

«Cela revient à tolérer délibérément une baisse de la qualité sur le plan sécuritaire»

L'association craint que la seule issue pour les mécaniciens de locomotive des CFF soit de migrer vers d'autres compagnies, «favorisant encore davantage la grande fluctuation observée ces dernières années».

De Lucerne à Berne au lieu de Genève?

Rahel Wyss pilote des locomotives, elle est aussi membre du comité directeur du VSLF, en tant que responsable de la division CFF Voyageurs. Elle illustre ce que le nouveau concept d'affectation pourrait concrètement signifier pour un collaborateur basé à Lucerne:

«Actuellement, le rayon de Lucerne est encore vaste, les lignes relient cette ville à Genève, Chiasso, Bâle ou Zurich. Il y a aussi beaucoup de dessertes régionales en S-Bahn vers la Suisse centrale, l'Argovie et Zurich.»

A l'avenir, on craint que la réorganisation ne supprime par exemple le trajet vers Genève et que le personnel des locomotives ne puisse plus être affecté qu'entre Lucerne et Berne et Bâle ou sur la ligne du Seetal jusqu'à Lenzbourg.

«Notre métier vit de la diversité»

Or, les conducteurs apprécient précisément le fait de circuler au quotidien sur différents itinéraires dans des véhicules variés, comme l'explique Rahel Wyss:

«Notre métier vit de cette diversité, chaque jour est différent»

Si un conducteur ne devait bientôt plus parcourir que quelques lignes, sa maîtrise des autres trajets, où il pourrait être amené à intervenir exceptionnellement, par exemple pour remplacer quelqu’un au pied levé, diminuerait. Il en va de même pour le système de contrôle ETCS.

«Il permet de circuler sans signaux extérieurs. Si on ne l'utilise plus régulièrement, on finit par ne plus le maîtriser aussi bien.» Rahel Wyss

Précisons que l'ETCS n'est installé que sur certaines lignes CFF, comme celle du Gothard. Si un mécanicien basé à Lucerne travaille principalement sur une ligne sans ETCS, il sera moins aguerri au système de contrôle des trains lorsqu'il sera exceptionnellement affecté au Gothard. Le VSLF dénonce par conséquent un problème de sécurité.

Une lettre pour demander un renoncement

Outre les déclarations publiées sur son site, le syndicat a envoyé une lettre ouverte au service Production du trafic voyageurs des CFF. La missive réaffirme que le nouveau concept entraînera une perte de compétences sur les lignes et les véhicules, suscitera la jalousie et la rancœur parmi le personnel, augmentera la vulnérabilité aux erreurs critiques pour la sécurité et aux retards, et que «la baisse de l'attractivité aura des répercussions négatives sur la fluctuation des effectifs et la demande de places de formation».

La représentante du syndicat comprend que les CFF souhaitent optimiser la planification des interventions afin de réduire leurs équipes. Elle voit toutefois une contradiction dans cette planification «purement théorique» du département Conduite des trains des CFF alors que, sur le terrain, rien ne se déroule jamais comme prévu. Comme le résume Wyss:

«Le concept fonctionne peut-être sur le papier, mais il posera de nombreux problèmes dans la pratique quotidienne»

Son association exige donc que les chemins de fer renoncent complètement à leur concept.

Les CFF entendent garder le cap

Et ceux-ci n'y comptent pas. Interrogé à ce sujet, Jhonny Domingues, responsable de la planification de la conduite des trains et des manœuvres, détaille l'objectif principal du concept d'affectation:

«Notre offre ne cesse de s'étoffer. Outre nos liaisons régulières, nous exploitons de nombreux trains supplémentaires le week-end pour des voyages vers des destinations touristiques ou des événements. Le nouveau concept nous permet d'exploiter ces convois sans devoir embaucher davantage. Pour les mécaniciens de locomotive, cela signifie moins de temps morts et d'attente.»

«Et cela nous aide à réduire les coûts, ce qui, au final, profite aux voyageurs et aux contribuables»

Jhonny Domingues, responsable de la planification de la conduite des trains et des manœuvres. Image: Anouk Ilg / CFF

Le cadre assure que cela n'impactera pas beaucoup le travail des conducteurs et conductrices. Il admet toutefois qu'une seule personne effectuera avec le même train un trajet plus court, mais aussi parfois plus long. «Ce sera par exemple plus court le matin et plus long l'après-midi, comme c'est déjà le cas», explique Domingues.

Ces itinéraires moins rigides permettront de mieux les combiner et éviteront les temps morts. Le nombre maximal d'heures de travail restera, lui, inchangé.

Quant au spectre d'un travail plus monotone dans la cabine, le responsable de la planification de la conduite des trains et des manœuvres rétorque que les préférences sont très individuelles:

«Certains aiment rouler le plus souvent possible au même endroit avec le même véhicule, d'autres préfèrent la variété»

Du point de vue des CFF, il importe d'effectuer des trajets variés, d'acquérir de l'expérience et de planifier efficacement. Mais Domingues précise également:

«L'horaire et les rotations des véhicules donnent bien sûr un certain rythme qui limite la marge de manœuvre»

Avec le nouveau concept, il y aura des sites où les conducteurs de locomotive seront affectés à plus de lignes avec plus de véhicules qu'aujourd'hui, et d'autres sites où ce sera l'inverse.

Pour les CFF, la sécurité est garantie

Domingues répond à la critique fondamentale du personnel, qui culmine avec des préoccupations de sécurité:

«La sécurité et la qualité restent la priorité dans notre activité. Le nouveau concept ne change rien à ce principe»

Les avancées technologiques ont même permis d'améliorer la sécurité ces dernières années. Il renvoie par ailleurs aux règles et prescriptions claires qui s'appliquent. Pour lui, la sécurité n'est pas du tout compromise. Il déclare:

«Le personnel des locomotives devra remplir les mêmes critères techniques qu'auparavant»

Selon les CFF, la lettre ouverte du VSLF a entre-temps reçu une réponse. Il n'est pas non plus question de prendre des décisions sans consulter les collaborateurs, leurs représentants étant impliqués en permanence, assure le responsable de la planification. Le nouveau concept s'appliquera certes à partir du changement d'horaire de décembre. Il précise:

«Mais avant cela, nous discuterons comme d'habitude de l'ébauche avec les représentants du personnel. Les mécaniciens de locomotive peuvent poser des questions et faire part de leurs souhaits, et nous essaierons d'en tenir compte.»

L'entreprise souhaite également répondre aux attentes en ce qui concerne les questions spécifiques à certains sites, dans la mesure du possible.

Selon Domingues, la profession demeure très attractive. Le taux de rotation du personnel est faible, l'offre de formation continue de susciter un vif intérêt, quinze classes sont actuellement ouvertes et un cursus à temps partiel sera proposé à partir de novembre. Il conclut:

«Cela confirme que la profession reste très demandée»

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)