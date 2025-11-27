en partie ensoleillé
Ces «marabouts» auraient soutiré 400 000 francs à des Romands

Un réseau de faux guérisseurs a été démasqué dans le canton de Fribourg. Les suspects promettaient de soulager les peines de coeur, de résoudre les conflits familiaux ou encore de faire revenir d'anciens partenaires.
27.11.2025, 11:3627.11.2025, 11:36

Un réseau de faux guérisseurs a été mis à jour dans le canton de Fribourg. L'escroquerie de type «marabout» leur a permis de soutirer 400 000 francs en faisant de fausses promesses d'ordre spirituel à leurs victimes et en exerçant sur elles une pression émotionnelle.

C'est l'arrestation d'un homme originaire de Guinée en décembre dernier, et l'enquête qui a suivi, qui a permis de démasquer ce réseau organisé et frauduleux, indique jeudi la police cantonale fribourgeoise. L'homme est toujours en détention préventive, précise-t-elle.

Les investigations menées après l'arrestation ont révélé que cet homme de 31 ans n'avait pas agi seul: deux autres suspects ont été identifiés, un Guinéen de 35 ans et un Français de 31 ans, selon la police cantonale. Les trois hommes sont soupçonnés d'avoir obtenu plus de 400 000 francs dans 19 cas, principalement dans le canton de Fribourg ainsi que dans d'autres cantons romands.

Toutes les personnes impliquées seront dénoncées au Ministère public pour, entre autres, escroquerie par métier, abus de confiance, vol, blanchiment d'argent et infractions à la loi sur les étrangers, informe la police.

Un compte en banque suisse

Celle-ci donne des détails sur leur manière de procéder. L'homme arrêté et ses deux complices auraient exploité plusieurs sites internet sur lesquels ils proposaient leurs services ou rituels en tant que «médiums», «guérisseurs» ou «marabouts». Ils promettaient de soulager les peines de coeur, de résoudre les conflits familiaux ou de faire revenir d'anciens partenaires.

Une fois le contact établi, les auteurs présumés exerçaient une pression sur leurs victimes, souvent déjà vulnérables, à l'aide d'intimidations, de menaces et de fausses promesses. Ils promettaient également que l'argent versé serait restitué à l'issue du rituel, ce qui n'était jamais le cas.

Pour dissimuler les flux financiers, les auteurs présumés ont notamment eu recours à une Suissesse de 40 ans. Celle-ci avait elle-même été victime du même groupe avant d'ouvrir, vraisemblablement sur instruction de ces derniers, un compte bancaire suisse ultérieurement utilisé pour les transactions.

Elle a également récupéré de l'argent liquide auprès des victimes et l'a remis aux auteurs. De telles activités sont illégales, rappelle la police fribourgeoise, soulignant que la présomption d'innocence s'applique à ce stade de la procédure. (jzs/ats)

