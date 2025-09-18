beau temps24°
Arnaque aux faux policiers à Morat

La police a
Image d'illustrationKeystone

Une arnaque aux faux policiers fait plusieurs victimes à Morat

Quelque 41 000 francs ont été soutirés à des habitants de la commune fribourgeoise. Trois suspects ont été interpellés.
18.09.2025, 17:2318.09.2025, 17:28

Plusieurs habitants de la région de Morat (FR) ont été victimes le 3 septembre d’une escroquerie orchestrée par de faux policiers. Quelque 41 000 francs ont été soutirés par les escrocs, mais retrouvés par la police. Trois suspects ont été interpellés dans le canton d'Argovie.

Sous prétexte d’une irrégularité bancaire, les malfaiteurs «ont convaincu une femme de 72 ans de retirer elle-même de l’argent à la banque pour le déposer dans un lieu indiqué par les faux policiers. Ils ont ensuite récupéré l’argent, sans être vus par la victime», a indiqué jeudi la police fribourgeoise.

Le SMS Blaster, la nouvelle «astuce perfide» des escrocs en Suisse

Un couple septuagénaire a également été victime d’une escroquerie similaire le même jour. Au total, les escrocs ont ainsi réussi à soutirer 41 000 francs à leurs victimes.

«Organisation criminelle»

Grâce aux informations transmises par les victimes et aux investigations menées par la police de sûreté de Fribourg, deux hommes de 19 ans, d’origine afghane et turque, ont été arrêtés le jour même à Kölliken (AG), avec l’appui de la police cantonale argovienne.

Les deux auteurs présumés ont reconnu s’être rendus à Morat pour récupérer de l’argent et remettre environ 36 500 francs à un complice, un Turc de 39 ans, qui a aussi pu être interpellé. Celui-ci a admis avoir reçu cet argent, pour le transférer à une tierce personne. Le solde du butin a été retrouvé dans le véhicule intercepté à Kölliken.

Attention à ce piège si vous commandez un taxi à Genève

«Les trois individus sont suspectés d’appartenir à une organisation criminelle, jouant le rôle d’intermédiaires entre les coursiers chargés de récupérer l’argent auprès des victimes et les commanditaires, probablement basés à l’étranger», a précisé la police.

Ils sont également soupçonnés d’avoir participé à de nombreux cas d’escroqueries téléphoniques sur le territoire suisse. Un des deux suspects a par ailleurs avoué avoir récupéré plusieurs enveloppes contenant au total 150 000 francs dans divers endroits de Suisse. Tous ont été placés en détention provisoire. (jzs/ats)

