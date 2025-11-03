Les CFF se disent satisfaits de l'utilisation des bodycams. Image: KEYSTONE

Bodycams dans les trains: les CFF dévoilent les chiffres

La compagnie ferroviaire dresse un bilan positif de l'utilisation des caméras portées par la police des transports. Le nombre de voies de fait à l'encontre des agents a diminué de 11%.

Plus de «Suisse»

Les CFF dressent un bilan positif de l'utilisation des «bodycams» par la police des transports (TPO), en vigueur depuis septembre 2024. Ces caméras que les policiers portent sur eux et peuvent activer en cas de besoin ont notamment servi à désamorcer des conflits et à conserver des preuves.

Le nombre de voies de fait à l'encontre des policiers de la TPO a diminué de 11% entre octobre 2024 et septembre 2025 par rapport à la même période de l'année précédente, indiquent lundi les CFF dans un communiqué. La diminution a été très marquée durant la période hivernale, avant que le nombre voies de fait ne reparte à la hausse pendant le printemps et la période estivale, probablement en raison des nombreux événements. Mais sur douze mois, la tendance à la baisse de 11% est vue comme un signal positif.

Les caméras ont été activées 687 fois au total. Les policiers les ont arrêtées en cours de contrôle à 485 reprises, car la situation s'était apaisée. Les enregistrements ont servi de preuve dans 202 cas et 32 d'entre eux ont été remis à l'autorité de poursuite pénale.

Pour près de la moitié des personnes interpellées, l'annonce de l'activation de la caméra a permis de désamorcer le conflit. Ainsi, environ 90% des policiers voient la bodycam comme un moyen d'intervention utile.

Vidéosurveillance renforcée

Les CFF souhaitent désormais élargir l'utilisation de ces caméras. Les assistants clientèle qui se portent volontaires pourraient en être dotés. L'objectif d'un éventuel projet-pilote en ce sens serait d'acquérir de l'expérience sur la sécurité que les bodycams peuvent amener à ces assistants. Des aspects juridiques et liés à la protection des données restent toutefois à clarifier.

Les CFF ont pris différentes autres mesures pour renforcer la sécurité de leur personnel et des passagers. Après 22h00, deux contrôleurs accompagnent tous les trains grandes lignes, et la TPO est davantage présente.

De plus, les collaborateurs en contact avec la clientèle sont formés de manière approfondie à la désescalade, alors que la vidéosurveillance est renforcée dans les trains et dans les gares. (jzs/ats)