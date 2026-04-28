Ce pont CFF romand va changer

Le pont ferroviaire provisoire installé dans le cadre des travaux du contournement Est de La Chaux-de-Fonds va être enlevé le mois prochain. L'intervention va perturber le trafic.

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Une étape importante sera franchie le 9 mai dans le cadre des travaux du contournement Est de La Chaux-de-Fonds par la H18 avec l’enlèvement du pont ferroviaire provisoire des Petites-Crosettes. Pour réaliser cette opération, une partie de la rue de l’Hôtel-de-Ville sera fermée au trafic du vendredi 8 mai à 22h00 au lundi 11 mai à 05h00 et le trafic ferroviaire interrompu avec le Jura bernois.

Les travaux du contournement Est de La Chaux-de-Fonds ont débuté en avril 2024. D’importantes modifications des réseaux souterrains ont d’abord été réalisées et la chaussée a été élargie en vue d’obtenir le gabarit prévu dans le projet H18, rappelle mardi l'Etat de Neuchâtel.

Ensuite est venue la démolition de l’ancien passage inférieur des Petites-Crosettes qui a cédé sa place à un nouveau pont plus imposant permettant de sécuriser le passage des piétons et cyclistes, ainsi que d’améliorer la fluidité du trafic.

La version définitive du pont des Petites-Crosettes. Image: SPCH

Pour démolir l’ancien ouvrage et construire le nouveau pont sans pour autant devoir interrompre le trafic ferroviaire sur la ligne La Chaux-de-Fonds à Bienne, un pont métallique provisoire a été posé en 2024 par les CFF lors d’un week-end de travaux. L’enlèvement du pont provisoire nécessite un week-end d’activités similaire.

Le trafic sera perturbé

Pour réaliser les travaux en question, il faudra interrompre le trafic routier et ferroviaire. Ainsi, du 8 mai à 22h00 jusqu’au 11 mai à 05h00, la rue de l’Hôtel-de-Ville sera fermée au trafic dans le secteur des Petites-Crosettes. Seuls les transports publics, les véhicules d’urgence, ainsi que les piétons et cyclistes pourront y transiter.

Le trafic ferroviaire sera aussi interrompu entre Saint-Imier (BE) et La Chaux-de-Fonds du samedi 9 mai à 02h00 au lundi 11 mai à 04h35. Les trains seront remplacés par des bus. (jzs/ats)