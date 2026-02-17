en partie ensoleillé
Planfayon (FR): ces chars ont choqué les spectateurs du cortège

La police fribourgeoise enquête sur ces deux chars

Au carnaval de Plaffeien, des chars représentant des poupées noires et un bateau de migrants ont choqué et déclenché une plainte.
17.02.2026, 15:2017.02.2026, 15:20
Hanna Hubacher
Hanna Hubacher

L’ambiance était à la fête lors du cortège de carnaval dans la petite commune de Planfayon (FR). Les chars décorés et les guggenmusik ont défilé dans les rues.

Puis vient le tour de deux véhicules qui vont susciter le malaise d’une spectatrice.

Vidéo: watson

L’un représente un poste de douane, devant lequel se tient une silhouette portant l’inscription «Beat Jans» (le ministre suisse de Justice et Police). Celui-ci ouvre une barrière et des poupées de chiffons sont fixées au char. Elles ont la peau noire. A l’avant, on peut lire le slogan «Keine 10-Millionen-Schweiz!» (réd: «Non à une Suisse à 10 millions d'habitants»), une référence à l'initativer UDC.

Le char en question 👇

Fasnacht Plaffeien FR
Il n'a pas fait rire tout le monde. Image: zvg

Derrière ce dernier en suit un autre, sur lequel voit un canot pneumatique. A son bord: deux hommes avec une barbe et des perruques. Sur l'avant de l'embarcation, on peut lire une pancarte «Mittelmeer-Taxi» (réd: taxi de la haute mer). Deux personnes «déguisées» en musulmanes voilées marchent derrière.

Le choc

«J’ai été choquée en voyant ça», confie la spectatrice à watson. Native de la localité, elle souhaite garder l’anonymat. Elle ne comprend pas comment tout ça s'est retrouvé au carnaval de son village:

«Pour moi, on a franchi une limite claire que même Carnaval ne saurait excuser»
Notre témoin, qui souhaite garder l'anonymat

Elle estime que ces mises en scène dépassent la simple prise de position politique: «Il y a une différence entre opinion politique et racisme». Selon elle, les chars désignent délibérément les personnes noires et musulmanes comme des ennemis.

Par ailleurs, l’école primaire a aussi largement contribué au cortège, poursuit cette femme, elle-même enseignante. Elle s'inquiète donc d'autant plus que des thèmes racistes ont été exposés en la présence de nombreux enfants.

L'autre char: un canot pneumatique estampillé «Mittelmeer-Taxi» et deux femmes voilées.
L'autre char: un canot pneumatique estampillé «Mittelmeer-Taxi» et deux femmes voilées.Image: zvg

Entre-temps, le compagnon de l’enseignante a déposé plainte auprès de la police cantonale. Elle devra déterminer s'il y a eu ou non une infraction à la norme pénale antiraciste, explique-t-il à watson. La police fribourgeoise confirme avoir connaissance des incidents survenus lors du cortège. Elle analyse actuellement les faits afin d’établir précisément ce qui s’est produit.

La manifestation était organisée par la Guggenmusik Dütschbach-Schlorggeschlüüpfer. Sollicitée, elle ne nous a pas répondu à ce stade. Le président du comité du carnaval a, lui, déclaré à 20 Minuten ne pas être au courant de la question.

Voici quand la météo devrait se calmer en Suisse romande

Enfin, l'école primaire de Planfayon dit assumer uniquement les contributions de ses classes. Et d'ajouter: «En tant qu’école, nous nous distançons clairement de toutes les déclarations et/ou représentations racistes et politiques».

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)

Thèmes
