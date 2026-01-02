ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Crans-Montana

Voici tout ce que l'on sait sur l'incendie de Crans-Montana ce vendredi

epa12621912 People pay their respects to the victims with flowers and candles near the area where a fire broke out during the New Year&#039;s celebrations in Crans-Montana, Switzerland, 02 January 202 ...
Vendredi encore, de nombreuses personnes ont rendu hommages aux victimes de Crans-Montana.Keystone

Tout ce que l'on sait sur l'incendie de Crans-Montana ce vendredi

Circonstances du drame, enquête ou soutien international, voici tous les éléments dont nous disposons ce vendredi.
02.01.2026, 20:0802.01.2026, 20:08

L'incendie qui a fait quarante morts et 119 blessés la nuit du Nouvel An dans un bar de la station de Crans-Montana (VS), soulève de nombreuses interrogations. L'enquête et l'identification des victimes va encore prendre du temps. Voici les principaux faits connus à ce jour:

👇🏼 Notre direct sur le déroulé de la journée 👇🏼

L'accident

Un grave incendie s'est déclaré dans le bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS) durant la nuit de Nouvel An vers 01h30. Selon son site internet, l'établissement pouvait accueillir 300 personnes.

«Jamais le feu n’aurait dû se propager à une telle rapidité»

Les victimes

Quarante personnes ont perdu la vie dans l'incendie, selon les autorités. Cent dix-neuf ont été blessées, dont 71 Suisses, 14 Français, 11 Italiens, quatre Serbes, un Bosnien, un Belge, un Belge, un Luxembourgeois et un Portugais. Six personnes n'ont pas encore été identifiées.

De nombreuses personnes ont été gravement brûlées et luttent pour leur vie à l'hôpital. Cinquante-cinq blessés graves ont été acheminés vers l'hôpital du Valais durant la nuit du drame. Onze blessés s'y trouvaient encore vendredi.

Le parton du bar sort du silence: «Tout s'est fait dans les normes»

Des dizaines d'autres patients se trouvent ailleurs en Suisse, notamment dans les deux centres pour grands brûlés de Zurich et Lausanne. Des patients ont également été transférés vers l'Italie, la Belgique et la France.

Les causes

Tout indique que le feu a été provoqué par des bougies ou des feux de Bengale fixées sur des bouteilles de champagne placées trop près du plafond.

Ces images montreraient le départ de l'incendie de Crans-Montana

«De là il s'est produit un embrasement très rapide et général», a indiqué la procureure général du Valais Béatrice Pilloud devant la presse à Sion. «C'est une hypothèse qui est privilégiée et qui tend à se confirmer», a-t-elle dit.

L'enquête doit également porter sur la pose au plafond de la mousse acoustique qui a pris feu. Elle déterminera si ce matériau était conforme aux normes et s'il est à l'origine de la catastrophe.

Plusieurs personnes, dont les deux gérants français du bar, ont été auditionnées. Des personnes pourraient, selon les résultats de l'enquête, se voir poursuivie pour incendie par négligence, homicide par négligence et lésions corporelles par négligence.

Le soutien international

Plusieurs pays ont proposé leur soutien. Plusieurs patients ont été transférés en Italie, en France et en Belgique. La Pologne a également proposé son aide.

Incendie à Crans-Montana: les premières révélations de l'enquête

Le ministre italien des affaires étrangères Antonio Tajani s'est rendu sur place vendredi à la mi-journée pour rendre hommage aux victimes. Plusieurs d'entre elles sont italiennes.

Les réactions

Les drapeaux du Palais fédéral ont été mis en berne vendredi pour une période de cinq jours. Le président de la Confédération Guy Parmelin a également donné l'ordre de faire de même sur les bâtiments des ambassades suisses dans le monde.

Plusieurs cantons, comme Vaud, Fribourg et Soleure, ont pris la même décision, tout comme le Conseil de l'Europe à Strasbourg.

«Je ne trouvais plus personne»: il raconte comment il a survécu

A Crans-Montana, plusieurs centaines de personnes ont participé à une messe commémorative jeudi ainsi qu'à un hommage organisé à proximité du bar «Le Constellation». Vendredi également, de nombreux passants ont rendu hommage aux victimes.

Une cérémonie en l'honneur des victimes est prévue vendredi 9 janvier à Crans-Montana. De nombreux pays ont exprimé leur soutien après l'annonce du drame. (ats/afp)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
Pas d'explosion à l'origine de l'incendie ++ La piste de l'attentat écartée
4
Pas d'explosion à l'origine de l'incendie ++ La piste de l'attentat écartée
de Team watson
Le récit de cette «nuit de film d'horreur» à Crans-Montana
Le récit de cette «nuit de film d'horreur» à Crans-Montana
de Marine Brunner
Incendie à Crans-Montana : ce que l’on sait du bar Le Constellation
Incendie à Crans-Montana : ce que l’on sait du bar Le Constellation
Crans-Montana: «Un drame sans précédent pour le Valais»
Crans-Montana: «Un drame sans précédent pour le Valais»
«Ça a soufflé l'immeuble»: plusieurs morts après une explosion à Crans-Montana
«Ça a soufflé l'immeuble»: plusieurs morts après une explosion à Crans-Montana
de Team watson
Guy Parmelin reporte son discours de Nouvel An
Guy Parmelin reporte son discours de Nouvel An
Thèmes
Les images contenues dans le dossier Epstein
1 / 12
Les images contenues dans le dossier Epstein

Ghislaine Maxwell, Bill Clinton et Kevin Spacey.
source: sda
partager sur Facebookpartager sur X
Clap de fin pour MTV qui cesse de diffuser de la musique
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Crans-Montana: l'identification des victimes prendra du temps
Le président du gouvernement valaisan a confirmé vendredi matin que l'identification des victimes se poursuit et prendra du temps. Selon Mathias Reynard, la situation reste très tendue dans les hôpitaux.
Le conseiller d'Etat Mathias Reynard a fait un nouveau point au lendemain du drame qui endeuille Crans-Montana.
L’article