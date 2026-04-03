Une légende de la Nati raconte sa vie sous les bombes

Depuis Dubaï, où il joue désormais, l'ancien international suisse Haris Seferovic nous parle de sa vie au rythme des missiles et des attaques de drones, ainsi que de la récente qualification au Mondial de la Bosnie, un pays qui lui est cher.

Etienne wuillemin

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Haris Seferovic, 34 ans, est une légende de la Nati, même si Murat Yakin ne compte plus sur lui. Son bilan: 25 buts en 93 sélections. Seuls six Suisses ont marqué davantage en équipe nationale.

Actuellement, Seferovic joue aux Emirats arabes unis, au United FC ou Dubaï United. Sur place, il est confronté quotidiennement à la guerre, son pays de résidence étant ciblé par l'Iran en représailles aux bombardements américano-israéliens. «On entend sans cesse des choses», dit-il au téléphone à CH Media, groupe auquel watson appartient. Avant d'ajouter: «Ce n’est pas comme si on avait constamment peur. Le gouvernement fait un excellent travail».

«Les entraînements et le championnat se poursuivent. Pour les enfants, on est passé à l’enseignement en ligne» Haris Seferovic

Haris Seferovic contre le Cameroun à la Coupe du monde 2022. image: Keystone

Seferovic vit là-bas avec sa femme et ses deux filles. «Il n'y a plus beaucoup de touristes ici en ce moment. Mais l'approvisionnement reste tout à fait correct. Il n'y a pas de pénurie alimentaire.» En somme, la vie suit son cours, et il jouera ce week-end contre le Dibba Al-Hisn SC, pour tenter de préserver la large avance de son club en tête du championnat.

Un Suisse-Bosnie en approche

Si «l’homme de Sursee» est né en Suisse et a toujours joué pour la Nati, il ne faut pas oublier qu’il a aussi des racines en Bosnie. Impossible donc de ne pas évoquer avec lui la qualification de la sélection bosnienne pour le Mondial, mardi aux dépens de l’Italie. La Coupe du monde 2026 sera la deuxième pour ce pays après celle de 2014.

«J’étais vraiment ravi», assure Seferovic, en réaction à cette performance.

«Cette victoire représente bien plus pour la Bosnie qu’une simple qualification pour la Coupe du monde. Elle fait du bien à toute la société. Les blessures de la guerre des Balkans ne sont pas encore toutes cicatrisées. C’est formidable que tout le pays ait enfin une bonne raison de faire la fête comme il se doit.» Haris Seferovic

Pour Haris Seferovic, le match entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine lors de la Coupe du monde 2026 sera forcément «très, très spécial», comme il le dit lui-même. «Je ne veux pas manquer ça. J'essaie d'acheter des billets pour le voir en vrai au stade de Los Angeles.» Et pour qui son cœur battra-t-il?