L'émission «Kassensturz» a testé les dix fours à raclette les plus vendus. Image: Shutterstock

Ils ont testé 10 fours à raclette vendus en Suisse: voici les meilleurs

L'émission de la SRF «Kassensturz» a évalué les meilleurs fours à raclette de Suisse. Voici quels modèles se sont distingués et lesquels ont, au contraire, déçu.

L’hiver, comme chacun sait, c’est la saison de la raclette. Ces dernières semaines, la plupart d’entre nous ont probablement organisé ou été invité à une soirée pour en partager une avec des amis.

Les véritables connaisseurs de raclette savent que la qualité du plat ne dépend pas seulement du fromage, mais aussi de la façon dont il est fondu. Pour nous accompagner tout au long des journées enneigées et froides à venir, l'émission «Kassensturz», l'équivalent en d'«A bon entendeur» en Suisse allemande, a, en collaboration avec le magazine K-Tipp, testé les meilleurs fours à raclette commercialisés en Suisse.

Voici le classement: 1 / 12 Le classement des fours à raclette 1e place: le four à raclette Koenig 4 and more source: kassensturz

Pour mener ce test, Kassensturz a envoyé dix des fours à raclette les plus vendus dans un laboratoire allemand spécialisé nommé Applitest, à Nuremberg (sud).

Premier constat: les prix varient fortement. Le modèle le moins cher, signé Severin, est vendu 25.70 francs, tandis que le plus onéreux, de la marque Solis, affiche un tarif salé de 130 francs.

Sept appareils passent la barre du «bon»

Bien qu’aucun des appareils n’ait obtenu la mention «très bien», sept d'entre eux ont reçu l'évaluation globale «bien». Le moins cher de ces sept est celui de la marque Trisa, vendu par Galaxus à 49.90 francs.

Selon Kassensturz, il a été convaincant tant lors du test pratique avec du fromage que lors de l’essai de sa plaque de grill avec de la viande et des courgettes. Les modèles achetés chez Migros et Coop City sont, pour leur part, tous dans le haut du classement.

Le modèle qui a obtenu la pire note est celui de Primotecq, la marque propre de Fust. L’appareil a reçu un 3.7. Le responsable du test, Ewald Weber, explique ce choix à cause d’un mauvais réglage de la température:

«Le bouton rotatif ne comporte aucune marque, ce qui signifie qu’on n’a pas d’indication précise sur la position du réglage et on ne sait pas où on en est.»

Devant ce piètre résultat, la marque Fust a déjà déclaré vouloir ajuster ce réglage.

Le gagnant du test est le modèle 4 and more de la marque Koenig, acheté chez Coop City, et qui se situe dans la gamme de prix moyenne à 79.95 francs. Ce four à raclette a impressionné par la fonte uniforme du fromage et la facilité de déversement depuis le petit caquelon. Le grillage sur sa plaque s’est également révélé être un atout. (sav)