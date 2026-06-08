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Violences du G8 à Evian, voici 44 images fortes en Suisse

G7 d’Evian en 2003: les violences en Suisse et en photos
Les violences en Suisse romande durant le G8 d’Evian, il y a 23 ans.Image: KEYSTONE

La Suisse traumatisée: les violences du G8 en 44 images

Alors que le Léman devient peu à peu la zone la plus sécurisée au monde à l’approche du G7 d’Evian, on vous propose un coup d’oeil dans le rétroviseur avec une cinquantaine d’images des violentes manifestations qui avaient étouffé Genève et la Suisse romande il y a 23 ans.
08.06.2026, 17:1508.06.2026, 17:15
Fred Valet
Fred Valet

En 2003, tous les outils qui nous permettent aujourd’hui de suivre et de raconter l’actualité du monde d’un simple clic n’existaient pas: du smartphone à Facebook, en passant par Instagram et Twitter. Pour comprendre ce qui se tramait dans les rues de Genève et de Lausanne durant le sommet du G7 à Evian il y a 23 ans, il fallait ouvrir un journal ou être carrément immergé dans les émeutes.

Durant trois jours de tensions insoutenables, les black blocs avaient littéralement détruit la ville du bout de lac. Incendies criminels, vitrines volant en éclats, pillages, affrontements d’une violence folle avec les forces de l’ordre, Genève fut alors le théâtre d’une désolation que la Suisse a peu l’habitude d’abriter entre ses paisibles frontières. De l’autre côté du Léman, les plus grandes puissances mondiales papotaient dans un calme paradoxal, avec un jeune Vladimir Poutine convié aux festivités diplomatiques.

Des agents dépassés par les événements, une population effrayée et un bilan politique qui fera date dès la fin du G8. En 2003, les forces de l’ordre genevoises se sentaient «honteuses», se remémorait récemment le conseiller national MCG et ancien policier Roger Golay, pour watson:

«Ils nous insultaient et nous crachaient dessus»

A moins d’une semaine d’un G7, sans Poutine, mais à une époque où les relations géopolitiques sont à fleur de peau, le Léman échappera-t-il au tsunami de violences qu’il a connu il y a vingt-trois ans? Réponse dans quelques jours.

D’ici là, voici 44 images époustouflantes du G8 d’Evian en 2003, témoins d’une année historique que Genève n’oubliera jamais.

An activist of anti-globalisation group ATTAC Germany dressed as Bush, waves in front of a swimming island in the waters of lake Geneva, Saturday, May 31, 2003 in Geneva, Switzerland. Activists of Att ...
Un partisan du mouvement altermondialiste ATTAC Allemagne, vêtu d’un déguisement de Bush, salue la foule, les mollets dans le Léman, à Genève.Image: KEYSTONE
Un homme d&#039;affaire semble perdu au milleu de policiers anti-emeute, ce mardi 3 juin 2003 sur la place de Plainpalais a Geneve, durant une manifestation anti-G8. (KEYSTONE/Martial Trezzini)
Un homme d'affaires qui semble paumé au milieu de policiers antiémeute, mardi 3 juin 2003.Image: KEYSTONE
Anti-G8 naked protesters block traffic in Lausanne, Switzerland, on Saturday, May 31, 2003. The G8 summit will take place from June 1 to June 3 in neighboring Evian, France, and will bring together le ...
Les fesses nues étaient aussi opposées au G8.Image: KEYSTONE

Le traumatisme du G8, en vidéo:

Vidéo: watson
A protester is arrested during clashes between anti-gloablisation demonstrators and riot police in Geneva, Switzerland, Tuesday, June 3, 2003. After the end of the G8 summit in Evian clashes between a ...
Un jeune est arrêté lors d'affrontements entre des manifestants altermondialistes et la police antiémeute à Genève.Image: KEYSTONE
Guests of a sidewalk cafe look at police officers passing by, during clashes between anti-gloablisation demonstrators and riot police in Geneva, Switzerland, Tuesday, June 3, 2003. After the end of th ...
Siroter un café sur les terrasses genevoises, entourés de Robocops de la police? Oui, c’était possible.Image: KEYSTONE
JAHRESRUECKBLICK 2003 - INLAND - G8-GIPFEL IN EVIAN - AUSSCHREITUNGEN IN GENF: Police officers try to follow rioters escaping over the terrasse of a restaurant in downtown Geneva, Sunday, June 1, 2003 ...
Parfois, c’était un poil plus compliqué de profiter des terrasses, surtout avec son petit chien au milieu des violences.Image: KEYSTONE
An elderly anti-G-8 protestor negotiates his passage through a line of Swiss riot police in the center of Geneva, Sunday June 1, 2003. Several thousands of anti-globalisation demonstrators arrived to ...
Un manifestant anti-G8 tente de se frayer un chemin à travers un cordon de policiers antiémeutes, dimanche 1er juin 2003.Image: AP

Témoignage d’un restaurateur qui a vécu le G8 en 2003:

«Ils ont déboulé et vidé mon restau»: il a vécu le G8 de près
Anti-globalisation protestors, with maks, send away bystanders with young children as riot police officers spray tear gas during a anti G8 demonstration in Lausanne, Switzerland, Sunday, June 1st, 200 ...
Une famille fuyant les violences, à Genève.Image: KEYSTONE
Une manifestante fait un signe de paix devant des policiers, ce vendredi 6 juin 2003 a Geneve. Quelques 200 manifestants se sont rassembles a Geneve, malgre la decision du Forum social lemanique (FSL) ...
Une jeune manifestante fait un signe de paix devant la police.Image: KEYSTONE
Zurich riot policers stand close to a packing of Evian water bottles, during clashes in Geneva, Switzerland, Monday, June 2, 2003. Police used tear gas and water cannons to disperse a group of protest ...
Poésie politique? Des policiers antiémeutes zurichois et un plastique de bouteilles d’eau Evian, au sol.Image: KEYSTONE
A policeman carries a wheel of a bicycle destroyed during clashes with demonstrators in Geneva, Monday 02 June 2003. Police used tear gas and water canons to disperse a group of protesters on Monday e ...
Un agent qui transporte une roue de vélo lors d'affrontements avec des manifestants à GenèveImage: EPA
A demonstrator throws a car tire while in the back a trash can is burning, during an anti G8 demonstration in Lausanne, Switzerland, Sunday, June 1st, 2003. About 300 masked anti-globalisation activis ...
Toujours un pneu, mais de voiture, lancé cette fois par un manifestant anti-G8.Image: KEYSTONE
A couple passes by a line of Swiss riot police in the center of Geneva, Sunday, June 1, 2003. Several thousands of anti-globalisation demonstrators arrived to Geneva to protest against the G8 summit w ...
Un couple passe devant un cordon de policiers antiémeutes dans le centre de Genève.Image: AP
A demonstrator smashes a rubbish bin through a bus station window in cenral Geneva late on Sunday 01 June 2003, while groups of demonstrators clashed with police overnight and caused damages to shops ...
Dimanche 1er juin 2003, fin de soirée, un manifestant brise la vitre d'une gare routière.Image: EPA
Protestors wearing masks of head of states and carrying banners walk through the streets of Geneva, Sunday, June 1, 2003. Around 15&#039;000 anti G8 protestors gathered in Geneva and walked towards th ...
Des manifestants portant des masques à l'effigie de chefs d'État présent au G8 et brandissant des banderoles défilent dans les rues de Genève.Image: KEYSTONE
Two masked special riot policemen arrive to support their colleagues during clashes between anti-gloablisation demonstrators and riot police in Geneva, Switzerland, Tuesday, June 3, 2003. After the en ...
Deux agents en pleine action à Genève.Image: KEYSTONE
Two protesters lie and sit in front of a row of Zurich riot police in Geneva, Switzerland, late Monday, June 2, 2003. Demonstrators have gathered in Lausanne and Geneva over the last days to protest t ...
Deux manifestants allongés et assis devant un cordon de policiers antiémeutes zurichois.Image: KEYSTONE
A protester stretches out on a street in Geneva in front of a a cordon of anti-riot police who are blocking the way for demonstraters in Geneva, late Monday 02 June 2003. Police blocked about 100 demo ...
Un manifestant allongé dans une rue de Genève, face à un cordon de policiers antiémeutes.Image: EPA
Greenpeace activist in an inflatable are being stopped by a police boat, Monday, June 2, 2003 on Lake Geneva, on their way to Evian, France. The crew of three inflatables which were flying banners wic ...
Des militants Greenpeace stoppés par une navette de la police.Image: GREENPEACE
Two protesters kiss in front of Geneva riot police in Geneva, Switzerland, Monday night, June 2, 2003. After heavy riots on Saturday and Sunday, demonstrators continued to show their displeasures with ...
Un peu d’amour au milieu des émeutes.Image: KEYSTONE
A young man falls, as protesters run away from water cannons and tear gas during clashes with riot police in Geneva, Switzerland, Tuesday, June 3, 2003. After the end of the G8 summit in Evian clashes ...
Des manifestants qui fuient sous les assauts des canons à eau de la police.Image: KEYSTONE
A man enters a boarded up storefronts in Geneva, Switzerland, Friday, May 30, 2003. The G8 summit will take place in Evian, France from June 1 to June 3 and brings together leaders of France, the Unit ...
Genève, barricadée.Image: KEYSTONE
An unidentified Swiss elderly man looks at the damaged leather goods shop widow that was smashed last night, Sunday 01 June 2003, by anti-G8 protesters, in Geneve. Hundreds of anti globalisation prote ...
Genève, brisée.Image: EPA
A anti-G8 demonstrator stands in front of the well watched iron bars of the World Trade Organization (WTO) building in Geneva, Switzerland, Monday, June 2, 2003, in a protest for free water for everyo ...
Genève, retranchée.Image: KEYSTONE
Une personne consulte des document dans un bistro de la rue du stand, avec des fenetres cassees, a Geneve 2. Juin 2003, apres trois jours des protests violents contre le sommet du G8 a Evian. (KEYSTON ...
Genève, qui essaie de maintenir un quotidien normal.Image: KEYSTONE
A masked protester is looting a hand bag from the Aeschbach shoes store window shop in downton Geneve, late Sunday night 01 June 2003. Hundreds of anti globalism protesters clashed last night with Swi ...
Genève, saccagée.Image: EPA
A demonstrator waves a flag in front of a buring barricade on the bridge Coulouvriniere in Geneva, Switzerland, Sunday, June 1, 2003. Several hundred anti G8 demonstrators have blocked the bridges in ...
Genève, cramée.Image: KEYSTONE
Militant protesters participate in anti G8 demonstrations in Geneva, Switzerland, Sunday evening, June 1st, 2003. After heavy riots Saturday night and Sunday morning, demonstrators continued to show t ...
Genève, envahie.Image: KEYSTONE
Photographed by medias, an anti-globalisation protester performs in front of Swiss riot police as hundreds of anti-G demonstrators are cordoned off by riot police in a tense standoff, on Geneva&#039;s ...
L’art de la contestation.Image: KEYSTONE
A police officer arrests a rioting demonstrator Sunday, June 1, 2003 in the streets of Geneva, Switzerland. After heavy riots Saturday night and Sunday morning, demonstrators continued to show their d ...
Un manifestant poursuivi par un policier, le 1er juin 2003.Image: KEYSTONE
A demonstrator walks in front of a buring barricade on the bridge Coulouvriniere in Geneva, Switzerland, Sunday, June 1, 2003. Several hundred anti G8 demonstrators have blocked the bridges in Geneva ...
Un manifestant devant une barricade de feu sur le pont de la Coulouvrenière, à Genève.Image: KEYSTONE
Vue des differents objets saisis sur les manifestants du black-bloc, dont un pistolet en plastique (au premier plan), lors des manifestations du G8, ce jeudi 5 juin 2003 a l&#039;Hotel de Police a Gen ...
La police a réquisitionné tout un tas d’objets appartenant aux black bocs.Image: KEYSTONE

Dans le reste de la Suisse

A Lausanne:

Un agent de police en tenue de protection pendent une manifestation contre le g8, Dimanche, 1 juin 2003. La doctrine d��engagement des forces de police n��est plus adaptee a des evenements tels que le ...
Le feu avait aussi pris au centre-ville de Lausanne.Image: KEYSTONE
A protesters puts a flower on the cap of a riot police officer during a peaceful protest against the G8 summit in Lausanne, Switzerland, Saturday, May 31, 2003. The G8 summit will take place from June ...
La paix au milieu du chaos? Un manifestant dépose une fleur sur la casquette d'un policier antiémeute à Lausanne.Image: KEYSTONE
A mock TV set shows a cartoon of US president Georges W. Bush framed by two Evian water bottles, at a camping place of anti-globalisation groups in Lausanne, Switzerland, Sunday, May 25, 2003. Members ...
Un faux téléviseur diffuse un dessin animé représentant le président américain Georges W. Bush, encadré par deux bouteilles d'eau Evian, à Lausanne.Image: KEYSTONE

A Villette (VD):

A protest fire burns in Villette near Lausanne, Switzerland, Saturday, May 31, 2003. About 50 fires were lit by anti-globalisation activists around lake Geneva as a sign of opposition. Anti-globalisat ...
Image: KEYSTONE

A Berne:

Eine Demonstrantin und ein Demonstrant demonstrieren die Ohnmacht vor der Staatsmacht, bei einer unbewilligten Anti-Repressions-Demonstration, am Donnerstagabend, 5. Juni 2003, vor der Heiliggeistkirc ...
Une manifestante et un manifestant qui veulent illustrer l'impuissance face au pouvoir de l'État, lors d'une manifestation anti-répression non autorisée dans la capitale suisse.Image: KEYSTONE
Rund hundert Aktivisten werden von der Polizei eingekesselt, bei einer unbewilligten Anti-Repressions-Demonstration, am Donnerstagabend, 5. Juni 2003, vor der Heiliggeistkirche in Bern. Trotz eines De ...
Un cordon de policiers antiémeute et un sitting, à Berne.Image: KEYSTONE

A Aubonne (VD)

Ein Militaerpolizist und ein Demonstrant kuemmern sich am Sonntag, 1. Juni 2003 auf der Autobahnbruecke der A1 bei Aubonne verunfallten Globalisierungsgegner. Der Aktivist hatte sich zum Auftakt des G ...
Un policier militaire et un manifestant s'occupent d'un opposant à la mondialisation victime d'un accident sur l'autoroute A1, de retour de Genève.Image: KEYSTONE

... et à Evian, le calme très surveillé...

Locals enjoy refreshments next to a temporary military zone with a French military rocket launcher overlooking Lake Geneva from the shores in Evian, Saturday, 31 May 2003. The security has been steppe ...
A Evian, des habitants prennent un rafraîchissement près d'une zone militaire temporaire où un lance-roquettes de l‘armée française surplombe le lac Léman depuis les rives.Image: EPA

Et les sourires diplomatiques au cœur du sommet du G8:

Bundeskanzler Gerhard Schr��der, rechts, und der russische Pr��sident Wladimir Putin unterhalten sich am Montag, 2. Juni 2003, am Rande des G8 Gipfeltreffens im franzoesischen Evian am Genfer See. Put ...
Vladimir Poutine et Gerhard Schröder, détendus.Image: AP DPA
Russian President Vladimir Putin, left, and French President Jacques Chirac, right, pose for the media after a meeting at the Hotel Royal in Evian, France, Monday June 2, 2003. G8 leaders met Monday f ...
Poutine, jeune et plutôt beau gosse, avec Jacques Chirac.Image: KEYSTONE
(L-R) French President Jacques Chirac, Canadian Prime Minister Jean Chretien, Russian President Vladimir Putin, British Prime Minister Tony Blair and German Chancellor Gerhard Schroeder confer as they ...
Poutine de dos, face à Chirac, au premier ministre canadien Jean Chrétien, à son homologue britannique Tony Blair et au chancelier allemand Gerhard Schroeder.Image: EPA
President Bush, left, glances left to find his interpreter as G8 Summit host, French President Jacques Chirac, begins speaking French as they meet near the end of the economic gathering in Evian, Fran ...
Le président américain George W. Bush et Jacques Chirac.Image: AP
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Reportage avec un membre du service civil
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Reportage avec un membre du service civil

«Chacun devrait pouvoir aider comme il l'entend», estime Wanja.
source: watson
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Le G8 de 2003 en vidéo:
Video: watson
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