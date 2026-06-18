Masqués et en civil: des policiers genevois auraient frappé un jeune

Un jeune homme a été appréhendé par des policiers en civil lundi dernier. Les images de l'intervention ont été largement visionnées sur la Toile. Une enquête est en cours.

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Un homme poursuivi et frappé par des individus masqués: une vidéo publiée sur Instagram, cette semaine, fait état d'une violente intervention policière survenue en marge du défilé anti-G7 à Genève. Des images qui ont pu être authentifiées par la RTS.

La scène s'est déroulée dans la nuit de dimanche à lundi dernier peu après minuit, dans le quartier des Pâquis. Elle a été filmée par plusieurs riverains.

Vidéo: watson

Le média du service public a pu s'entretenir avec le jeune homme malmené. Il explique avoir voulu, dans un premier temps, amener de l'eau et de la nourriture à des amis coincés dans la nasse policière qui entourait la manifestation. Lorsqu'il a réalisé que ça n'allait pas être possible, il a fait demi-tour vers les Pâquis.

Un premier coup de matraque asséné par une personne masquée est intervenu peu après. Il tente alors de fuir, mais est rapidement rattrapé, plaqué contre un mur et roué de coups par plusieurs individus. En parallèle, une amie présente dans le secteur est également violentée et son vélo endommagé.

Des plaintes déposées

Jusqu'alors anonymes, les individus se sont révélés être des policiers, comme l'a indiqué l'un d'eux au cours de l'incident. Jointe par la RTS, la police genevoise confirme l'intervention d'une unité «non-uniformée» cette nuit-là et précise qu'une enquête est en cours.

Après avoir été menotté et contrôlé, le jeune homme a finalement été laissé libre. Comme le rapportait mardi la Tribune de Genève, il a depuis porté plainte, tout comme son amie elle aussi rudoyée. L'Inspection générale des services (IGS), la police des polices, a également été saisie. (jzs).