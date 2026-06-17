Des policiers patrouillent à un poste de contrôle à la veille du sommet du G7 à Evian, le lundi 15 juin 2026. Keystone

Voici quand les douanes genevoises et l'autoroute rouvriront

Dès jeudi à Genève, le trafic routier retrouvera son rythme habituel. Les 25 postes frontières, qui auraient pu rester fermés jusqu'à la nuit de jeudi à vendredi, seront ouverts à 06h00.

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«Nous allons pouvoir aller plus vite», a déclaré mercredi devant les médias la conseillère d'Etat genevoise Carole-Anne Kast, en charge de la sécurité. Compte tenu du départ dans l'après-midi des délégations étrangères via Genève Aéroport, le dispositif de sécurité mis en place à Evian depuis jeudi dernier à l'occasion du G7 pourra être levé de manière anticipée afin de fluidifier la circulation routière.

Les 25 postes frontières fermés dans le cadre du Sommet au bout du lac seront ouverts à 06h00. L'autoroute de contournement rouvrira dans la nuit de mercredi à jeudi. Le trafic retrouvera ainsi son rythme habituel.

Les contrôles renforcés seront levés. Pour les personnes qui se rendent en France, les douanes de Chancy 1, Monniaz et Landecy ne sont d'ores et déjà plus réservées aux seuls titulaires d'un macaron.

L'autoroute de contournement, fermée en direction de la France depuis l'ouverture du sommet lundi, rouvrira, comme prévu, jeudi à 00h01. Quant aux Transports publics genevois (TPG), qui ont roulé sur l'horaire vacances, ils retrouveront leur horaire habituel jeudi.

«On est conscient que les mesures de sécurité ont eu des impacts sur la population» Carole-Anne Kast

Bilan de la mobilité

Le canton de Genève avait recommandé le télétravail, mais les différentes restrictions ont tout de même généré des embouteillages dans certaines parties du canton, poussant les TPG à réduire un peu plus leur offre. Un bilan de la mesure de fermeture temporaire et de ses effets sur la mobilité transfrontalière sera réalisé, a assuré le gouvernement.

«C'est l'occasion idéale de mener une réflexion sur ce que représentera la réfection de l'autoroute de contournement», a relevé le conseiller d'Etat Pierre Maudet, en charge du Département de la santé et des mobilités. A ses yeux, ce bilan sera aussi utile en vue de la votation cantonale de septembre sur le crédit pour la réalisation de projets transfrontaliers, notamment en matière de mobilité.

«Gestion plus confuse »

Avec la fin du G7 d'Evian-les-Bains, les renforts de police confédérés partent progressivement, a souligné Carole-Anne Kast. Et la magistrate de préciser qu'il est encore trop tôt pour dresser un bilan de l'action des forces de l'ordre, en particulier lors de la manifestation de dimanche.

Malgré les critiques, la magistrate maintient sa position. «S'agissant de la gestion de la manifestation autorisée, la police a été proportionnée. Une fois que la manifestation a été dissoute, la gestion a été plus confuse», a-t-elle déclaré. «Cette appréciation partagée par l'ensemble du Conseil d'Etat», a précisé sa présidente, Anne Hiltpold.

Recours rejeté

Et alors que le point de presse du Conseil d'Etat avait lieu dans un bâtiment encore barricadé, l'exécutif a aussi annoncé avoir soumis à la commission des finances du Parlement une demande de crédit supplémentaire d'un million de francs pour les commerces endommagés lors d'éventuels débordements liés au Sommet du G7. Une manière de disposer de fonds avant l'entrée en vigueur de la loi d'aide extraordinaire votée début juin, compte tenu du délai référendaire.

A noter encore que le gouvernement genevois a reçu mercredi matin la décision, datée du 9 juin, de la Chambre administrative de la Cour de justice qui rejette, sur le fond, le recours à l'encontre de son arrêté du 20 mai, a fait savoir Carole-Anne Kast. Cet arrêté, qui limitait la manifestation contre le Sommet du G7 à la rive droite du lac, était attaqué par les organisateurs du cortège. (ag/ats)