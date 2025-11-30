ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Genève

Campagne Masset: Genève accepte l'achat du parc de Zep

Diverses associations appellent � voter &quot;oui&quot; le 30 novembre � l&#039;acquisition de la campagne Masset, propri�t� du b�d�iste Zep, par la Ville de Gen�ve pour y cr�er un parc public (archiv ...
Située le long de l'avenue d'Aïre, la parcelle de la Campagne Masset pourra être transformée en parc public.Keystone

Genève dit «oui» à la Villa de Zep et son parc

Genève aura un nouveau parc dans une zone particulièrement densifiée. La Campagne Masset pourra ouvrir ses portes aux riverains de ce quartier populaire et à l'entier de la population genevoise.
30.11.2025, 12:2330.11.2025, 12:23

La propriété du bédéaste Zep va être transformée en parc public par la Ville de Genève. Le crédit d'achat de 22 millions de francs, attaqué par voie référendaire, est en passe d'être accepté dimanche par 51,81% des voix, selon les premiers résultats.

Le créateur de Titeuf veut vendre depuis 2024 cette parcelle de 35 000 mètres carrés, qui comprend une maison de maître du XVIIIe siècle et est connue sous le nom de Campagne Masset:

«Le vaste terrain de la Campagne-Masset, constitué d’une allée centrale bordée d’arbres, d’une zone de forêt et d’un pré, rejoint le sentier qui donne accès au bord du Rhône. Au cœur du domaine se trouve une vaste maison de maître du 18e siècle, dans un état de préservation exceptionnel. Attenante à celle-ci, une terrasse ouvrant sur un jardin avec arbres fruitiers.»
Comité pour le «oui»

Une occasion rare, selon le Conseil administratif, la gauche, le MCG et diverses associations, d'ouvrir un nouvel espace de verdure aux Charmilles, un quartier qui en manque et qui connaît une forte densification.

Campagne Masset: Genève accepte l&#039;achat du parc de Zep
Image: dr

Référendaire, la droite juge ce projet irréaliste au vu des finances municipales. Pour le PLR, le Centre-les Vert'libéraux et l'UDC, la facture va grimper à 50 millions en dix ans à cause des coûts cachés pour les transformations, l'entretien et l'exploitation du parc et de la villa, dont l'usage futur n'est pas défini.

Ils n'ont pas été suivis, selon les résultats basés sur près de 95% des votants.

(hun/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
de Maurizio Minetti
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
de Margaux Habert
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
2
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
Thèmes
24 gâteaux hérisson affreusement moches
1 / 26
24 gâteaux hérisson affreusement moches
partager sur Facebookpartager sur X
On a testé les chips à l’Aromat
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La météo pourrait gâcher une pleine lune qui n'arrivera plus avant 2042
La pleine lune de décembre aura lieu dans quelques jours. Voici ce que vous devez savoir.
Dans la nuit du 4 au 5 décembre, l'on verra la dernière pleine lune de l'année. En Suisse, elle sera à son apogée à 00:14 précisément.
L’article