Conférence de Martin Pfister à Genève: des manifestants évacués

Le conseiller federal Martin Pfister, podium gauche, observe les manifestants pro-palestiniens qui interrompent la conference-debate sur le theme &quot;Les nouveaux accords bilateraux avec l&#039;Unio ...
Un militant sur place.Keystone

Des manifestants interrompent une conférence de Martin Pfister à Genève

Des militants pro-palestiniens ont perturbé une conférence à laquelle assiste en ce moment Martin Pfister à l'Université de Genève, indique une personne présente dans la salle, qui a joint watson. Le conseiller fédéral a dû brièvement quitter la salle.
05.11.2025, 19:2805.11.2025, 19:39
Antoine Menusier
Antoine Menusier

Mardi, des collectifs pro-palestiniens avaient annoncé vouloir empêcher le ministre de la Défense, Martin Pfister, de participer à une conférence prévue ce mercredi à l'Université de Genève.

Selon l'une des personnes présentes sur place, des manifestants se sont introduits dans la salle où la conférence avait lieu, poussant le conseiller fédéral à sortir de la salle. Pendant ce temps, poursuit la même source, le conseiller aux Etats genevois du MCG Mauro Poggia a essayé de calmer les militants, qui ont ensuite été évacués. La conférence a pu reprendre avec Martin Pfister.

Menaces sur la conférence de Martin Pfister à Genève

Le ministre de la Défense devait prononcer un discours sur les Bilatérales III. Les manifestants lui reprochent le fait d'avoir maintenu l’achat de drones Hermes 900 de la société israélienne Elbit. «Cette entreprise est activement impliquée dans le génocide à Gaza et se nourrit d’argent suisse pour développer ses machines de mort», écrivent ces collectifs. «Pfister complice», ont-ils notamment affirmé, mardi, sur le réseau social Instagram.

Développement suit

Le nouveau conseiller fédéral centriste Martin Pfister a été élu en mars 2025 — ici au Palais fédéral avec sa femme.
source: sda / christian beutler
