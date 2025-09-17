assez ensoleillé18°
Genève: la plage du Creux-de-Genthod fermée

La plage du Creux-de-Genthod (GE) est interdite
La plage du Creux-de-Genthod (GE) est fermée jusqu'à nouvel avis.Keystone

Il y a trop de bactéries fécales sur cette plage genevoise

Le canton de Genève a annoncé la fermeture de la plage du Creux-de-Genthod. Des bactéries fécales y ont été enregistrées à un taux plus de quatre fois supérieur au seuil recommandé.
17.09.2025, 14:1317.09.2025, 14:13

La plage du Creux-de-Genthod est fermée jusqu'à nouvel avis, a annoncé mercredi le canton de Genève. En cause: une quantité de bactéries fécales trop élevée.

Des bactéries fécales de type entérocoques ont été enregistrées à un taux plus de quatre fois supérieur au seuil recommandé, lors d'un contrôle effectué lundi, ont indiqué les départements du territoire (DT) et de la santé et des mobilités (DSM). Une ingestion ou un simple contact avec l'eau contaminée peut provoquer des gastro-entérites ou des infections de la peau.

La banque mondiale du caca s'installe en Suisse

Les symptômes partent normalement au bout de quelques jours. Mais le canton recommande aux personnes inquiètes pour leur état ou présentant de forts symptômes d'aller consulter leur médecin traitant. Ces bactéries peuvent aussi présenter un risque pour les animaux.

L'office cantonal de l'eau a mis en place un suivi de la qualité sanitaire pour déterminer quand il sera possible de lever l'interdiction. Le canton a également lancé des investigations pour comprendre les causes de ces concentrations élevées de bactéries, qui ne peuvent pas être expliquées uniquement par la météo de ces derniers jours. (jzs/ats)

