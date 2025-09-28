ciel couvert13°
Votations 28 septembre 2025: les résultats à Genève

Votations 28 septembre 2025: les résultats à Genève. Une personne passe vers les affiches des partis politiques et des associations donnant leurs mots d&#039;ordre pour les votations cantonales, feder ...
Les Genevois se sont prononcés, ce dimanche, sur pas moins de sept objets cantonaux.Image: KEYSTONE

Genève a voté sur de nombreux objets

Outre l'e-ID et la clivante valeur locative, Genève était appelée aux urnes pour de nombreux objets cantonaux.
28.09.2025, 12:0328.09.2025, 12:22

Les Genevois et Genevoises ont voté sept objets cantonaux et deux objets fédéraux.

En un clin d'Œil
Valeur locativee-IDInstaurer une immunité pour les policiersInitiative piétonne: «un canton qui marche»Restreindre les charges de l'EtatRestreindre le nombre de fonctionnairesVote sur les coopérativesPremier tour de l'élection au Conseil d'Etat

Valeur locative

Genève est un canton de locataires. Les habitants devaient se prononcer sur l'instauration d'un impôt sur les résidences secondaires, vote qui, de fait, supprime la valeur locative

Les résultats fédéraux

Impôt immobilier

Dépouillés: 5/26 | Etat: estimations

57,0% oui

43,0% non

3,5 cantons

1 canton

  • Communes
  • Cantons

Gemeinde

e-ID

Le Conseil fédéral souhaite mettre en place une carte d’identité numérique gérée par un organisme étatique. Cette e-ID permettra aux utilisateurs de s’identifier aussi bien auprès des autorités que lors d’achats en ligne.

Les résultats fédéraux

Loi sur l’e-ID

Dépouillés: 5/26 | Etat: estimations

50,0% oui

50,0% non

0 cantons

4,5 cantons

  • Communes
  • Cantons

Gemeinde

Tous les résultats 👇

La Suisse vote: les résultats de dimanche dans le détail

Instaurer une immunité pour les policiers

Sans surprise, les Genevois rejettent dimanche l'initiative de l'UDC «Oui, je protège la police qui me protège». Ce texte, qui voulait octroyer une immunité relative aux membres des forces de l'ordre, n'était soutenu que par le MCG.

Selon les résultats basés sur près de 95% des votants, l'initiative est balayée, avec 67,2% de «non». Ce texte visait à «remotiver» la police limitant les poursuites pénales «chicanières» à son encontre, selon l'UDC. L'immunité, qui était conférée indépendamment de la gravité des soupçons, aurait dû être levée à huis clos par le Grand Conseil.

Pour ses opposants, ce texte, qui n'avait d'ailleurs pas reçu le soutien des syndicats de police, est contraire à l'Etat de droit. Le comité unitaire contre l'initiative rappelait qu'elle avait été lancée en période électorale, en réaction au mouvement contre les violences policières, comme Black Lives Matter. Il dénonçait une tentative de placer la police au-dessus du droit commun.

Initiative piétonne: «un canton qui marche»

L'initiative «pour un canton qui marche» demande la création d’axes forts piétons dans les parties denses du canton, plus de zones piétonnes ou à priorité piétonne en Ville de Genève et dans les autres communes genevoises, ainsi que des accès facilités aux gares et interfaces de transports publics pour les personnes se déplaçant à pied. Cette initiative s'est vu opposer un contre-projet.

Les Genevois ont refusé dimanche l'initiative piétonne pour lui préférer le contre-projet. Proposé par le Grand Conseil, ce texte cible l'accessibilité des voies piétonnes pour les personnes en situation de handicap.

Le contre-projet à l'initiative piétonne «Pour un canton qui marche» est accepté à 56,97% des voix, selon les premiers résultats du vote par correspondance qui représente environ 95% des votants. Les Genevois ont refusé l'initiative à 57,20 % des voix.

Restreindre les charges de l'Etat

Cette initiative demandait de limiter les dépenses de l'Etat en fonction du développement démographique. Concrètement, en cas de budget déficitaire, les charges de fonctionnement de l’Etat ne devraient pas augmenter plus que la croissance de la population. Selon les premiers résultats, le «non» l'emporte avec plus de 53% des voix.

Restreindre le nombre de fonctionnaires

Dans la même veine que le précédent, cet objet avait pour but de limiter le nombre de fonctionnaires au développement démographique.

Selon les premiers résultats, le «non» l'emporte avec plus de 53% des voix.

Vote sur les coopératives

Genève a, enfin, été appelée au vote pour favoriser la construction de logements en coopérative. Concrètement, l'initiative veut que 10% du parc de logements du canton soit détenu par des coopératives, afin de lutter contre la spéculation immobilière, les hausses de loyer et la pénurie de logements.

Les résultats: Genève va devoir construire plus de logements en coopérative. L'initiative du Groupement des coopératives d'habitation genevoises, qui demande un socle de 10%, est acceptée dimanche en votation.

L'initiative «Pour + de logements en coopérative» récolte 60,12% de «oui», selon les résultats anticipés basés sur le vote par correspondance qui représente près de 95% des votants. Soutenu par le Conseil d'Etat, le texte demande que 10% du parc de logements du canton soit détenu par des coopératives d'habitation d'ici à 2030, soit le double du taux actuel.

Premier tour de l'élection au Conseil d'Etat

Suite à la démission d'Antonio Hodgers, Genève a convoqué une élection complémentaire pour le Conseil d'Etat. Dix candidats se sont opposés lors de ce premier tour.

(hun)

