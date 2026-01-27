ciel couvert
Une panne chez Skyguide a paralysé l'aéroport de Genève

epa11797503 Flight passengers, with their luggage and ski bags, arrive in terminal 1 of the Geneva Aeroport (GVA), in Geneva, Switzerland, 29 December 2024, as Christmas and New Year holiday travelers ...
Les passagers doivent contacter leur compagnie pour savoir quel est le statut de leur vol (image d'archives).Keystone

Une panne a paralysé l'aéroport de Genève

Un problème de mise à jour chez Skyguide a empêché tout décollage et atterrissage mardi matin à Cointrin. Des retards sont à prévoir pendant toute la journée.
27.01.2026, 13:4227.01.2026, 13:42

Une panne chez Skyguide a empêché tout décollage et atterrissage mardi pendant une partie de la matinée à l'aéroport de Genève. La moitié des vols a pu reprendre un peu après 10h00, une cinquantaine de minutes après le début de la perturbation, et 80% vers 11h30.

Mais des retards sont à prévoir pendant toute la journée, a précisé le porte-parole de Genève Aéroport, Ignace Jeannerat. Mardi matin, 11 vols ont dû être détournés vers Bâle, Lyon ou leur ville de départ.

Swiss supprime ces cinq destinations au départ de Genève

Les passagers doivent contacter leur compagnie pour savoir quel est le statut de leur vol. De son côté, le contrôleur aérien Skyguide a affirmé avoir temporairement fermé l'espace aérien genevois par mesure de précaution, après un incident technique. Il précise que le dispositif à 80% restera en vigueur pendant 24 heures.

L'aéroport de Zurich pas affecté

L'entreprise a mené une mise à jour logicielle dans la nuit de lundi à mardi. Mais certains composants du système n'ont pas été chargés correctement. Il a fallu revenir à l'instrument précédent et recourir à un redémarrage contrôlé.

L'espace aérien zurichois n'a pas été affecté. La sécurité de tous les vols et des passagers a été garantie, ajoute encore l'entreprise. (jzs/ats)

