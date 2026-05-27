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La Caisse publique de prêts sur gages de Genève a un problème

Des personnes passent devant l&#039;entree de la Caisse Publique de Prets sur Gages.
La caisse publique de prêts sur gages de Genève enchaîne les déconvenues.Image: Keystone

Ce service public genevois s'est fait voler pour 600 000 francs d'objets

La Caisse publique de prêts sur gages de Genève a subi un vol de plus de 600 000 francs, sur fond de sérieux dysfonctionnements internes.
27.05.2026, 11:2527.05.2026, 11:25

La Caisse publique de prêts sur gages de Genève (CPPG) a été victime d'un vol à la mi-avril, rapporte la RTS. Une douzaine d'objets de valeur confiés par des clients ont disparu, pour une valeur de plus de 600 000 francs. Une plainte a été déposée et une enquête pénale ouverte.

Un rapport accablant épingle ce service public genevois

Les circonstances exactes demeurent inconnues. Un employé de l'institution serait le principal suspect, et le bilan réel pourrait s'avérer plus lourd. Un inventaire exhaustif est toujours en cours.

Une série de crises

Le vol fait suite à un rapport accablant de la Cour des comptes, publié en mars, qui relevait de «graves dysfonctionnements», notamment dans le suivi des objets gagés, ainsi qu'une gouvernance insuffisante et des recrutements de proches sans vérification des casiers judiciaires, relate la RTS.

Démissions à la Caisse publique de prêts sur gages

Les deux directrices, Lorella Bertani et Lynn Bertholet, ont démissionné il y a deux semaines. Le Département cantonal des finances assure que ces départs sont indépendants du vol et maintient une surveillance renforcée durant la transition. (ysc)

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