Genève: sa violente chute à vélo lui vaut 810 francs d'amende

Une cycliste genevoise a été après une violente chute.
La Genevoise a été mise en arrêt de travail pendant quatre mois après sa chute (image d'illustration).Image: Shutterstock

Elle tombe à vélo à Genève et doit payer 810 francs d'amende

Une cycliste romande s'est sérieusement blessée en tombant toute seule à Genève. Une chute qui a été suivie d'une amende salée.
05.11.2025, 16:5605.11.2025, 16:56

Un malheur ne vient jamais seul: l'expression s'est appliquée à la lettre dans le cas de cette Genevoise, rapporté mercredi par 20 minutes.

Les faits remontent à avril dernier. Selon le journal, la quadragénaire était alors lourdement tombée à vélo après que sa roue s'est coincée dans un rail de tram au centre-ville de Genève. Avec des fractures à la main et à l'épaule et des dents cassées, la chute lui avait valu un transport en ambulance et quatre mois d'arrêt de travail.

S'enclenche alors une procédure qui va coûter cher à la malheureuse. Un secouriste avertit la police, relate 20 minutes, et celle-ci fait passer à la cycliste un éthylotest qui se révèle négatif. Mais la Genevoise se voit informée d'une amende à venir.

D'après le journal, la sanction lui est parvenue jeudi sous la forme d'une ordonnance pénale. La quadragénaire se voit infliger 660 francs d'amende pour perte de maîtrise et mise en danger, assortis de 150 francs de frais de dossier.

«Barème de taxation»

La peine peut sembler sévère au regard des souffrances déjà endurées par la cycliste lors de l'accident. Auprès de 20 minutes, cette dernière se dit choquée. Selon elle, «il n’y avait personne» ni devant ni derrière elle et «la circulation n’a pas été entravée».

La quadragénaire a donc saisi le Service genevois des contraventions. Mais selon le journal, celui-ci lui a signifié qu'il ne pouvait malheureusement s'écarter du «barème de taxation relatif aux contraventions».

Pour être exemptée de peine, il faudrait qu'un procureur se saisisse du dossier, conclut 20 minutes. Ce qui ne peut intervenir que si la Genevoise fait opposition. (jzs)

Le CHUV à Lausanne doit réorganiser sa recherche en oncologie et thérapie cellulaire. L'hôpital, propriété de l'Etat de Vaud, annonce mardi ouvrir les négociations en vue d'un plan social, sachant que 50 postes pourraient être supprimés à terme.
Des postes à l'interne du CHUV ont déjà été identifiés et pourront être proposés aux personnes concernées. Certains profils pourraient aussi intéresser et rebondir au sein de l'Université de Lausanne (UNIL), relève Claire Charmet, directrice du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), contactée par Keystone-ATS.
L’article