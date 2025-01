Sans le savoir, la Genevoise a conduit sans permis durant 13 ans (image d'illustration). Image: Shutterstock

Cette Romande découvre 12 ans après qu'on lui a retiré le permis

Une octogénaire genevoise a fait une bien fâcheuse découverte au moment de mettre à jour son vieux permis de conduire.

Fin 2024, la Suisse disait adieu à son mythique permis de conduire bleu. Des dizaines de milliers d'automobilistes étaient ainsi appelés à troquer jusqu'au 31 octobre leur vieillissant document en papier pour un permis format carte de crédit.

Mais pour une Genevoise de 82 ans, ce qui relevait a priori de la simple tâche administrative s'est transformé en bien fâcheuse surprise.

Certificat manquant

Comme le relate la Tribune de Genève, l'octogénaire avait fait le nécessaire auprès de l’Office cantonal des véhicules (OCV) pour obtenir son nouveau permis de conduire. Mais celui-ci ne lui a jamais été transmis.

Elle a alors pris contact auprès dudit service et celui-ci lui a fait une bien curieuse révélation: la Genevoise est sous le coup d'un retrait de permis depuis 2013. Et ce à durée indéterminée. Au téléphone, on lui explique qu'un certificat médical est manquant.

Mais l'octogénaire l'assure: elle n'a «jamais été mise au courant». Elle raconte son étonnement au quotidien genevois:

«Je n’ai reçu aucun courrier, ni recommandé, ni rappel. Au fil des années, j’ai changé d’immatriculation au bureau des autos, mon permis a été vérifié par la police lors d’un contrôle routier, on ne m’a jamais rien dit»

Pour se mettre en règle, on lui demande de fournir un nouveau certificat attestant de son aptitude à conduire. Mais celui s'avèrera insuffisant, puisqu'on lui explique cette fois que «compte tenu de la longue période de retrait», la Genevoise doit en réalité repasser un examen pratique de conduite.

Lourds frais administratifs

Auprès de la Tribune de Genève, l'octogénaire s'indigne: elle n'a «rien fait» et se retrouve désormais avec de lourds frais administratifs à assumer. De plus, en tant que proche aidante pour son mari, victime d'un AVC, elle a besoin de conduire pour «l’emmener à ses rendez-vous».

La Genevoise a donc fait recours contre la décision de l'OCV. Elle ne s'explique pas comment elle n'a pas pu être mise au courant durant 12 ans, alors qu'elle s'est toujours acquittée des taxes et des assurances de son véhicule. L'hypothèse de courriers perdus lors d'un déménagement est notamment envisagée.

Contacté par la Tribune de Genève, l’Office cantonal des véhicules (OCV) indique ne pas commenter les cas particuliers. (jzs)