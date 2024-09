Drame des Charmilles: «C'est une embrouille qui finit mal»

L'armée suisse va recevoir 4 milliards de plus

«Le verdict doit préserver et encourager l'évolution psychique. Une peine de prison de treize ans s'impose, au vu de l'absence de préméditation.»

Opposée à l'internement requis par le Ministère public, l'avocate a rappelé que «c'est le dernier recours, quand le traitement n'a aucune chance.» Or son client, qui a tué à 18 ans, suit une thérapie qu'il doit pouvoir poursuivre:

Un expert psychiatrique avait préconisé son éloignement de sa famille et de ses amis après le crime de St-Jean. En vain.

«Il n'y avait aucune prédisposition chez ce garçon avant le dérèglement à l'adolescence, et le basculement dans la violence»

Me Hayat est revenue sur la personnalité et le parcours de ce jeune qui a commis des crimes graves dès ses 16 ans:

S'il a admet la violation de la loi fédérale sur les armes, Me Assaël a demandé à la cour d'acquitter son client des accusations de tentative d'assassinat et de menaces, notamment. Au début de sa plaidoirie, il a souligné que le jugement a lieu cinq ans après le drame. Une situation rare mais qui permet de constater «son évolution positive, sa volonté de comprendre un acte irréparable.»

La pornstar AD Laurent choque à cause d'une soirée organisée en Suisse

«De manière irrationnelle, il voulait qu'ils partent. Il était en colère contre lui-même, car il avait commis un nouvel acte grave, après avoir agressé deux trentenaires à St-Jean deux ans plus tôt,»

Plaidant le meurtre par dol éventuel, la légitime défense excessive et les lésions corporelles simples, l'avocat considère que son client n'a pas voulu empêcher les amis de la victime d'alerter les secours:

Tout commence lorsqu'un de ses deux amis, qui se tiennent également sur le banc des accusés, apostrophe le groupe. Le jeune, qui recevra un coup de couteau au bras, donne un coup de pied puis de poing au principal prévenu. Celui-ci le blesse en retour et, dans la bagarre, poignarde à mort un autre jeune, a décrit Me Assaël, rappelant que son client «a toujours reconnu avoir porté les coups».

La défense du meurtrier présumé dans le drame des Charmilles a livré une autre lecture des faits jeudi devant le Tribunal criminel de Genève. Au quatrième jour du procès, elle a plaidé le meurtre par dol éventuel. Son client est accusé d'assassinat et de tentative d'assassinat.

