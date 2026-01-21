brouillard-4°
Les locataires expulsés à Genève reçoivent un soutien politique

Une partie des immeubles concernés du boulevard Carl-Vogt à Genève.
Une partie des immeubles concernés du boulevard Carl-Vogt à Genève.

Les locataires expulsés à Genève reçoivent un soutien politique

L'expulsion d'une centaine de locataires dans le quartier de la Jonction prend une tournure politique. Le Conseil administratif de la Ville de Genève annonce son soutien aux habitants et appelle le propriétaire à assumer sa responsabilité sociale.
21.01.2026, 19:2321.01.2026, 19:23

«La résiliation massive de 107 baux d'habitation et d'une quinzaine de baux commerciaux est d’autant plus préoccupante du fait qu'elle affecte un quartier populaire et des logements occupés parfois de très longue date, bénéficiant de loyers modiques, dans un contexte de pénurie aiguë de logements», écrit mercredi l'exécutif municipal de la Ville de Genève. Celui-ci invite les locataires à faire valoir leurs droits.

Pour rappel, une centaine de locataires ont été expulsés dans le quartier de la Jonction, à Genève, révélait watson le 16 janvier. Certains devront avoir quitté les lieux le 30 juin, d’autres, le 30 août, d’autres encore, le 30 septembre.

L'article en question:

«L'inquiétude totale»: les locataires romands de 5 immeubles expulsés

Pour le Conseil administratif, «il n'est pas acceptable» que le propriétaire, à savoir la caisse de compensation du canton de Bâle-Ville, se défausse de sa responsabilité sociale. Il s'insurge aussi contre le fait que «des rénovations à but énergétique servent de prétexte à des résiliations massives pouvant ouvrir la voie à une maximisation des rendements par le biais d'une forte hausse des futurs loyers.»

Au niveau juridique, la Ville indique qu'elle ne pourra émettre qu'un préavis portant sur la requête en autorisation de construire, «encore à venir». Elle pourra aussi recourir contre l'autorisation, si elle est délivrée par le canton. L'exécutif se dit toutefois prêt à discuter de la situation avec le propriétaire.

«Appliquer la loi» pour protéger les locataires

La question rebondit aussi au niveau cantonal. Mercredi, le PS Genève enjoint le Conseil d'Etat à «faire appliquer strictement» la loi sur les démolitions, transformations et rénovations qui protège les locataires lors de travaux. Pour le parti, le canton doit «envoyer un signal clair aux grands propriétaires et aux caisses de pension que Genève ne tolérera pas la jungle immobilière», écrit-il.

«Quand on vire des gens qui ont 40 ans de bail, ça passe mal»

Les contrats de bail ont été résiliés conformément à la législation en vigueur par courrier recommandé le 12 janvier, a indiqué mercredi le service de presse de la gérance Naef, en réponse à des questions adressées à la caisse de pension de Bâle-Ville. Selon lui, l'ampleur des interventions prévues et les normes de sécurité ne permettent pas de réaliser les travaux dans un bâtiment occupé. (ag/ats)

