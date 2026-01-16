L'un des immeubles du boulevard Car-Vogt concernés par les avis de résiliation. image: capture

Les locataires romands de 5 immeubles expulsés: «L'inquiétude totale»

A Genève, les habitants d'un groupe de cinq immeubles voient leur bail résilié par la régie Naef pour «travaux d'envergure». Sonnés, ils s'organisent pour faire opposition. Témoignages et explications de la régie.

Elle fait partie des locataires d’un groupe de cinq immeubles allant du 35 au 43 boulevard Carl-Vogt qui ont reçu ces derniers jours de la régie Naef un avis de résiliation de bail pour cette année encore. Certains devront avoir quitté les lieux le 30 juin, d’autres, le 30 août, d’autres encore, le 30 septembre.

«Contrainte de résilier votre bail»

Dans le courrier de résiliation dont watson a obtenu copie, la régie écrit: «Nous vous informons que la bailleresse a prévu d’engager d’importants travaux de rénovation sur le groupe d’immeubles sis boulevard Carl-Vogt 35 à 43, 1205 Genève.»

En conséquence, poursuit la régie:

«Ces travaux d’envergue, impliquant notamment la mise en place d’une chaufferie centralisée, il ne sera malheureusement pas possible de les exécuter en site occupé, et la bailleresse se voit contrainte de résilier votre bail pour la prochaine échéance (…)».

Naef ajoute:

«Pour toute question relative à votre résiliation, nous vous invitons à nous contacter à l’adresse électronique suivante (une adresse créée spécialement), gérée par une équipe dédiée qui aura à cœur de vous accompagner avec diligence et bienveillance tout au long de cette transition.»

Les locataires – habitants et commerçants visés par la rupture de bail – peuvent faire recours contre cette décision, leur indique la régie.

«Comité de défense»

Se sentant pris à la gorge, des locataires sont en train de s’organiser pour s’opposer à ces résiliations collectives. Une affichette collée sur la devanture d’un commerce situé dans les parages annonce la «constitution d’un comité de défense»:

«Nous vous proposons afin de nous organiser, de nous retrouver afin de débattre de la situation susmentionnée et de créer un comité de défense.»

Les immeubles visés par ces mesures de résiliation datent de l'année 1900. D’aspect identique, comprenant cinq étages sans les combles, ils forment un ensemble architectural cohérent dans un quartier décrit comme populaire, où l’on trouve une Coop et une Migros, ainsi que de nombreux commerces de proximité.

Ce groupe d'immeubles a été vendu en 2020 par la Financière Arditi à la PKBS, la Caisse de pension du canton de Bâle-Ville, l'actuel propriétaire.

La régie Naef répond point par point

Nous avons posé plusieurs questions à la régie Naef. Quelle est cette «chaufferie centralisée» mentionnée dans le courrier de résiliation? Que va-t-il advenir des locataire priés de partir? Combien de logements sont concernés? Voici ses réponses:

La chaufferie centralisée «Il s’agit de la création d’une chaufferie centralisée commune aux immeubles concernés, en remplacement des installations présentes lorsqu’elles existent. Ce projet vise à atteindre les nouveaux standards énergétiques des bâtiments et la transition vers des modes de chauffage plus durables. La chaufferie est liée au raccordement des immeubles au réseau de chauffage à distance des SIG.» Régie Naef

Le nombre de logements ou locataires concernés «Le périmètre du projet comprend, vacants compris, 15 commerces et 107 logements.» Régie Naef

Délais de départ et possibilité de retour? «Les baux ont été résiliés en respectant les termes légaux et contractuels, avec un préavis de plusieurs mois. Les locataires devront quitter les lieux pendant la durée des travaux qui est importante. Les éventuelles demandes de retour des locataires actuels ne peuvent être traitées en l’état. (...)» Régie Naef

Le relogement «Le relogement ne constitue pas un droit automatique et il n’existe pas d’obligation légale générale de relogement. Nous avons cependant mis en place un dispositif de communication directe (adresse mail dédiée, équipe de suivi) ainsi que des mesures d’appui à la recherche de logement. Les situations sensibles feront l’objet d’un suivi personnalisé.» Régie Naef

Nature des travaux «Outre la chaufferie centralisée et le raccordement au chauffage à distance, les travaux prévus sont des travaux lourds. Il s’agit d’une rénovation complète et patrimoniale, rendue indispensable par l’état des bâtiments et la présence d’installations obsolètes. (...)» Régie Naef

La déclaration des SIG

Cités plus haut dans la réponse de la régie Naef sur le chauffage à distance, les SIG (Services industriels genevois), sollicités par watson, tiennent à apporter les précisions suivantes par la voix de leur porte-parole Christian Bernet:

«Les immeubles en question vont être raccordés au réseau de chaleur à distance des SIG. Concrètement, ce raccordement consiste simplement à introduire deux tuyaux dans les sous-sol de l’immeuble jusqu’à une sous-station installée elle aussi dans un local au sous-sol. Ces travaux de raccordement n’ont strictement aucun impact dans les étages et les appartements.» Christian Bernet, porte-parole des SIG

«Prétexte» et «gentrification»

Les locataires des 35 à 43 du boulevard Carl-Vogt que nous avons joints, voient dans ces travaux assortis de résiliations le «prétexte» à une augmentation générale des loyers. «La Jonction est un quartier qui reste populaire, avec une petite classe moyenne. Ces transformations vont le gentrifier», regrette une locataire. Nombreux sont les habitants de ces immeubles vivant là de longue date, parfois depuis plusieurs dizaines d'années.