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La nouvelle collaboration Swatch et Audemars Piguet créé déjà l'hystérie

epa12962269 A saleswoman shows the new Royal Pop watches by Swatch and Audemars Piguet to a customer in Geneva, Switzerland, 16 May 2026. The collection of eight Royal Pop watches, combining Audemars ...
Une vendeuse présente la nouvelle montre Royal Pop de Swatch et Audemars Piguet à Genève, lors du lancement mondial de la collection.Keystone

La nouvelle collaboration Swatch et Audemars Piguet créé déjà l'hystérie

Un fort engouement entoure la sortie des nouvelles montres «Royal Pop» de Swatch et Audemars Piguet, mises en vente samedi en Suisse et à l’international. En Suisse, des files d’attente se sont formées dès vendredi à Genève, Bienne et Zurich.
16.05.2026, 12:0016.05.2026, 12:00

Des centaines de personnes se sont massées dès vendredi devant les boutiques Swatch en Suisse dans l'espoir de pouvoir acquérir samedi matin l'une des nouvelles montres «Royal Pop». Une collection née d'une collaboration entre Swatch et Audemars Piguet.

Plus d'un millier de personnes se sont ainsi rassemblées à Genève, a constaté un photographe de Keystone-ATS sur place. Elles se répartissaient dans les rues avoisinantes. La police était présente pour gérer la situation à l'extérieur du magasin.

Swiss police officers secure the area where customers queue to buy the new Royal Pop watch by Swatch and Audemars Piguet, in Geneva, Switzerland, Saturday, May 16, 2026. The collection of eight Royal ...
La police sécurise la file d’attente devant la boutique Swatch à Genève.Keystone

A Bienne (BE), plusieurs centaines de personnes ont également convergé vers le «drive-thru» situé près du siège de Swatch. Les premières sont arrivées 24 heures à l'avance, dès 10h00 vendredi. «Au début, nous étions une vingtaine. La plupart sont arrivées dans les six ou dix dernières heures», a raconté un des premiers arrivés.

«C’est quoi cette m*rde»: la collab’ Swatch x AP choque

«C'était long, c'était dur, il faisait froid. Mais ça vaut le coup une fois dans une vie», a de son côté expliqué une jeune femme. Arrivée vendredi à 22h00, elle s'est dite soulagée de rentrer chez elle.

De Zurich à Tokyo

A Zurich également, environ 400 personnes ont fait la queue devant le magasin Swatch en début de matinée, a indiqué un responsable de la boutique. Face à l'afflux de clients, celle-ci a ouvert ses portes plus tôt que prévu.

Customers queue to buy the new Royal Pop watch by Swatch and Audemars Piguet, in Geneva, Switzerland, Saturday, May 16, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP) Switzerland Royal Pop Watch
Des clients font la queue à Genève pour acheter la nouvelle montre Royal Pop de Swatch et Audemars Piguet.Keystone

Le même enthousiasme s'est manifesté ailleurs dans le monde. Ainsi à Tokyo, quelque 200 passionnés ont fait la queue, certains depuis jeudi, pour obtenir l'une de ces montres, selon un photographe de l'agence EPA.

La collection réunit deux «icônes», la Royal Oak d'Audemars Piguet et la Pop de Swatch, célèbre pour ses couleurs et son design modulable dans les années 80, écrit l'horloger biennois sur son site. Elle se compose de huit montres de poche aux couleurs vives.

Elle a été mise en vente samedi dans une sélection de boutiques avec, comme lors des précédentes collaborations, une limite d’achat d’une montre par personne, par boutique et par jour. Le prix est fixé entre 350 et 375 francs selon le modèle, mais les montres s'affichent déjà pour plus de 4000 francs sur des sites de revente en ligne, selon la presse. (tib/ats)

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