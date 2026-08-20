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Christian Constantin a des vues sur le Golf de la Gruyère

Golf de la Gruyère
Le Golf de la Gruyère pourrait passer en mains valaisannes.Image: Facebook

Constantin pourrait étendre son empire dans le canton de Fribourg

L'entrepreneur valaisan s'intéresse au Golf de la Gruyère, à Pont-la-Ville (FR). Un accord en vue d'un droit d'emption a été signé.
20.08.2026, 14:5520.08.2026, 15:21

Le Golf de la Gruyère pourrait passer en mains valaisannes. Selon La Liberté, Christian Constantin, au travers de sa société immobilière homonyme, a signé un accord pour des droits d'emption sur certaines parcelles du domaine de Pont-la-Ville (FR).

Le quotidien fribourgeois explique que le golf est séparé en 7 parcelles détenues et exploitées par des sociétés distinctes, dont 4 appartiennent à l'ex-administrateur des lieux Urs Müller et son épouse. En 2020, celui-ci avait cédé les trois parcelles à restantes à un investisseur chinois qui était alors devenu l’actionnaire majoritaire de la holding Ben Golf Investissements SA, aujourd'hui en faillite, et avait pris le contrôle du green.

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Urs Müller avait lui conservé trois parcelles destinées l'exploitation de logements, tandis qu'une dernière, propriété de sa compagne, devait accueillir leur future maison. C'est avec ce promoteur que Christian Constantin est parvenu à un accord, relate La Liberté.

Des sociétés en faillite

Joint par le journal fribourgeois, l'homme confirme avoir signé deux conventions avec «CC». Et d'ajouter à l'égard du Valaisan:

«J’espère vivement que M. Constantin pourra être le réalisateur du projet global. M. Constantin a la volonté, l’expérience et les moyens humains et financiers pour réussir ce beau projet»

Selon la Liberté, le dossier n'est toutefois pas clos puisque certaines sociétés sont toujours détenues par l'investisseur chinois. Des entités qui ont été mises en faillite le 21 juillet dernier par le Tribunal civil de la Gruyère.

Egalement contacté par le journal, Christian Constantin n'a de son côté pas souhaité commenter l'information, se disant «trop occupé» par le match du FC Sion contre l'Ajax d'Amsterdam prévu ce jeudi soir. (jzs)

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