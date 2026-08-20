Winsley Boteli et ses coéquipiers défient l'Ajax jeudi à Tourbillon. image: Keystone

Le FC Sion peut jouer un bien vilain tour à l’Ajax

Auteurs d’un excellent début de saison, en championnat comme en Coupe d’Europe, les Sédunois défient l’Ajax ce jeudi en barrage aller de la Conference League, une équipe qui a perdu de sa splendeur et vient de voir partir son meilleur joueur. L’exploit est loin d’être impossible.

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Le FC Sion n'est plus qu'à deux matchs de vivre un automne européen. Jeudi soir à Tourbillon (20h15), les Valaisans accueillent l'Ajax Amsterdam en barrage aller de la Conference League.

Une équipe d’un tout autre calibre après les oppositions face au BATE Borisov (défait 5-1 sur les deux matchs) et aux Arméniens du FC Noah (4-3). L’Ajax est en effet un grand d’Europe, mais un grand d’Europe sur le déclin, comme en témoigne sa cinquième place en championnat la saison dernière, déjà occupée lors de l’exercice 2023/2024. Ce n’est plus la terrifiante équipe des années 1970 et 1990, ni même celle qui avait atteint les demi-finales de la C1 en 2019.

L'Ajax sans Godts

Cette saison, après deux matchs dans sa division, l’équipe néerlandaise a déjà été tenue en échec, 2-2 dimanche sur sa pelouse contre Heerenveen. La rencontre s’est disputée sans son meilleur joueur, l’ailier belge Mika Godts, parti il y a quelques jours au PSG contre 42,5 millions de francs. Un départ qui représente une belle manne financière, mais aussi une perte considérable sur le plan sportif, à laquelle l’Ajax devra vite s’adapter. Godts avait déjà signé trois assists et un but cette saison.

Le club amstellodamois s’est promené jusqu’à présent dans les qualifications de la Conference League, éliminant les modestes formations de Novi Sad (8-2) et Shelbourne (5-3). Mais il reste sur un nul 2-2 au retour à l’extérieur contre Shelbourne, lors du seul match de Coupe d’Europe auquel Mika Godts, justement, n’a pas pris part.

Si Sion ne partira pas favori, jeudi contre l’Ajax, ces éléments permettent toutefois de croire que l’exploit est possible. Un exploit que le Lausanne-Sport avait réalisé l’an passé, au même stade de la compétition, face aux Turcs de Besiktas. De quoi donner des idées aux Sédunois.

Sion, dont le début de saison est tout à fait réussi, a en prime conservé son ossature et ses cadres de la saison dernière. Certains ont d’ailleurs été laissés au repos ce week-end lors du 1er tour de la Coupe de Suisse à Chiètres (victoire 6-1): Numa Lavanchy, Baltazar, Ilyas Chouaref, Ali Kabacalman et Winsley Boteli devraient tous être en forme pour ce match, qui se jouera à guichets fermés devant 9000 spectateurs, dont plus de 500 supporters néerlandais.

Thoune à l'échelon supérieur

Outre Sion, trois autres clubs de Super League sont engagés dans ce «Super Thursday» pour le football suisse. Eux aussi en barrages de la Conference League, Lugano et Saint-Gall ont hérité d'adversaires un peu plus abordables. Les Tessinois accueillent les Israéliens du Maccabi Tel-Aviv dans un match sous haute tension (20h30). Les Brodeurs se déplacent quant à eux à Farum, au Danemark, pour y défier le FC Nordsjaelland (19h00).

Champion de Suisse en titre, Thoune joue de son côté pour un ticket pour l'échelon supérieur, l'Europa League. Les Bernois affrontent le Lech Poznan (19h00), champion de Pologne, que le LS avait affronté la saison dernière en Conference League (défaite 2-0).

Les joueurs de l'Oberland sont quoiqu'il arrive assurés de disputer une compétition européenne. Même en cas d'élimination jeudi prochain à Thoune à l'issue du match retour, ils seront reversés dans la phase de ligue de la Conference League. Il y aura donc au moins un représentant suisse en Coupe d'Europe cet automne.

(roc avec ats)