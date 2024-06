Une pub «supplie» Joe Biden de venir en Suisse

Emmanuel Macron (à droite), Joe Biden (2 à droite), Zelensky et le président tchèque Petr Pavel (à gauche) assistent à la cérémonie commémorative avec des dizaines de chefs d'État et plus de 200 vétérans pour le 80e anniversaire du Débarquement en Normandie à Omaha Beach, Saint-Laurent-sur-Mer, France, le 6 juin 2024. Keystone