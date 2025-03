Il a une astuce pour armer l'Ukraine sans violer la neutralité suisse

Il a enquêté sur le scandale Ruag et raconte l'envers du décor

Le conseiller national Fabian Molina (PS) et les conseillères aux Etats Tiana Moser (PVL) et Marianne Binder (Centre) ont déposé des interventions en ce sens. Selon elles, l'augmentation doit se faire «par le biais d'une dépense extraordinaire», en contournant le frein à l'endettement. Sans surprise, le Conseil fédéral recommande de rejeter ces interventions.

Mais l'intervention de Balthasar Glättli pourrait être un signal important pour l'Ukraine, au vu des turbulences actuelles et de la façon dont Kiev est malmenée sur le terrain. Car le Conseil fédéral se tient à l'écart de tout commentaire, du moins en apparence. Donald Trump va peut-être imposer une sorte de «paix» ou de trêve, mais même dans ce cas, des questions se poseraient concernant la place de la Suisse.

On ignore comment la Suisse sera considérée sous l'administration Trump, mais Berne ne doit pas forcément penser s'en tirer mieux que les autres. C'est ce que montre notamment la controverse autour du F-35, en se demandant si les Etats-Unis s'en tiendront au prix fixé par le contrat.

Et maintenant avec Trump?

Comme l'a souligné le DDPS à plusieurs reprises, la Suisse n'est de toute manière pas prioritaire sur le marché saturé de l'armement , en raison du faible nombre de pièces dont elle a besoin, ou parce qu'elle n'est pas membre de l'Otan. L'année dernière, le gouvernement américain lui a fait savoir qu'elle devrait attendre plus longtemps pour recevoir les systèmes de défense antiaérienne Patriot commandés, car c'était d'abord au tour de l'Ukraine de les recevoir.

La démarche étonne, les Verts s'étant jusqu'à présent affichés comme des «pacifistes purs et durs». Mais l'ancien président du parti n'y voit aucune contradiction. Sa motion est «compatible à 150% avec la neutralité», a souligné Balthasar Glättli dans un entretien avec watson . Et selon lui, la guerre urgente a lieu «en Ukraine, pas dans les centres logistiques de l'armée suisse».

Le Département de la défense (DDPS) avait alors approuvé une demande de l'Allemagne visant à échanger les dates de livraison d'une partie du missile antichar RGW90. La dernière tranche ne sera livrée qu'en 2026, soit un an plus tard que ce qui avait été convenu. Cet échange est compatible avec la neutralité», avait souligné le DDPS dans un communiqué.

Le conseiller national se réfère au fait que «la demande en biens d'armement a considérablement augmenté dans le monde entier», comme l'a écrit le Conseil fédéral l'année dernière. Cela entraîne des hausses de prix parfois massives. Et face à la menace de retrait des Etats-Unis, l'Europe veut s'armer à grande échelle. La situation n'est donc pas près de s'améliorer et l'Ukraine risque d'en faire les frais.

La Suisse ne doit pas «acheter les armes dont l'Ukraine a urgemment besoin», peut-on lire dans le projet de motion que le conseiller national zurichois veut déposer cette semaine. Concrètement, Glättli veut charger le Conseil fédéral d'échanger des dates de livraison de matériel militaire avec d'autres pays, dans le but de «donner la priorité» aux livraisons pour l'Ukraine.

Pour justifier cette décision, le Conseil fédéral se réfère au droit de la neutralité et à la loi sur le matériel de guerre, renforcée il y a quelques années. Depuis deux ans, le Parlement s'efforce d'assouplir cette loi afin d'aider l'Ukraine, sans résultat tangible jusqu'à présent. Ce mercredi, l'ancien président des Verts, Balthasar Glättli, a présenté une nouvelle idée.

La situation militaire de l'Ukraine est pour le moins inconfortable. Lundi, l'administration américaine a annoncé qu'elle ne livrerait plus d'armes à Kiev. De son côté, la Suisse refuse toujours d'autoriser des pays tiers à transmettre la moindre de ses armes guerre à l'Ukraine.

