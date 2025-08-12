beau temps33°
DE | FR
burger
Suisse
Guerre contre l'Ukraine

La Suisse vise le pétrole russe avec de nouvelles sanctions

News Bilder des Tages Ukraine has detained the Russian tanker NEYMA. On 25 July, the Security Service of Ukraine (SBU), together with the military prosecutor s office, detained the Russian tanker NEYM ...
Le 25 juillet, le Service de sécurité ukrainien a saisi le pétrolier russe Neyma dans le port d'Izmail, dans la région d'Odessa (illustration).Image: www.imago-images.de

La Suisse s'attaque à la flotte fantôme de Poutine

La Suisse aligne ses sanctions sur l’UE, visant flotte de tankers russe, pétrole et armement, et étend ses mesures à la Moldavie et à la Biélorussie.
12.08.2025, 15:1912.08.2025, 15:19
Plus de «Suisse»

La Suisse renforce ses sanctions contre la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Les mesures visent la manne pétrolière russe. L'Union européenne (UE) a approuvé ce même paquet de sanctions, le 18e depuis le début de la guerre, à la mi-juillet.

Au total, 14 nouvelles personnes physiques et 41 nouvelles entreprises et entités sont soumises au gel des avoirs et à l'interdiction d'entrer en Suisse ou de transiter, a indiqué mardi le Département fédéral de l'économie (DEFR) dans un communiqué.

Contre la flotte fantôme

Il s'agit notamment d'entreprises russes et internationales gérant des navires de la flotte fantôme, de négociants de pétrole brut russe et de fournisseurs du complexe militaro-industriel russe, y compris dans des pays tiers.

De mystérieuses explosions frappent la flotte fantôme de Poutine

En outre, 105 nouveaux navires sont soumis à de vastes interdictions d'achat et de vente, ainsi que de recours à des services maritimes. Ce sont avant tout des tankers faisant partie de la flotte fantôme russe, qui écoulent les hydrocarbures ou les produits pétroliers sans respecter le prix plafond ou qui transportent des biens militaires pour Moscou.

Dans le domaine commercial, 26 nouvelles entités, dont certaines situées dans des pays tiers, sont soumises à des mesures de contrôle des exportations plus strictes, notamment pour avoir contourné les restrictions à l'exportation de drones. Par ailleurs, le prix plafond du pétrole brut russe est abaissé à 47,60 dollars, en accord avec l'UE et suivant l'évolution des prix sur le marché mondial.

Pourquoi l'Ukraine veut faire grimper le prix de l'essence en Russie

Les mesures entrent en vigueur mardi à 23h00, à l'exception du prix plafond pour le pétrole. Cette dernière modification sera introduite le 3 septembre.

Aussi contre les alliés de Poutine

Le 18e paquet de sanctions de l'UE prévoit une série d'autres mesures, notamment dans les secteurs de l'énergie, des finances, et des marchandises. Ces mesures sont en train d'être analysées, afin que le Conseil fédéral puisse examiner leur reprise éventuelle, précise le DEFR.

Dans la foulée, Berne a encore repris des sanctions de l'UE à l'encontre de la Moldavie et de la Biélorussie. Concernant la Moldavie, sept personnes physiques et trois entités se retrouvent sous le coup des sanctions, pour avoir participé aux campagnes russes visant à influencer les élections lors du référendum sur l'adhésion à l'UE et des élections présidentielles de 2024.

Dans le cadre des mesures prises à l'encontre du Bélarus, 8 entreprises locales actives dans l'industrie de l'armement sont sanctionnées. (jah/ats)

Toute l'actu sur la guerre entre Israël et l'Iran

Commentaire
Israël: le tout pour le tout
de Antoine Menusier
5
La «théorie des pizzas» a prédit les frappes d’Israël sur l’Iran
de Fred Valet
Direct Proche-Orient
Les attaques israéliennes ont fait au moins 43 morts
de Team watson
Le Mossad aurait accompli une action inédite dans l'attaque en Iran
Toutes ces fois où Israël a attaqué l'Iran
de Jean-Philippe CHOGNOT
Est-ce qu'Israël peut détruire le programme nucléaire iranien?
2
Thèmes
Ces pranks de mariage cachent un vrai problème
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
La nuit a été tropicale en Suisse: voici où il a fait le plus chaud
2
Ce jeune Suisse veut être retraité à 30 ans, mais son plan est risqué
3
La petite amie de Harry Potter a bien changé
Un avion s'écrase dans le Léman
Un petit avion s'est écrasé dans le Léman ce mardi, à hauteur de Vevey. Ses passagers ont pu quitter l'habitable. L'appareil a sombré en moins de quinze minutes.
Stupeur dans le ciel vaudois à hauteur de Vevey, ce mardi. Comme le rapporte 20 minutes, un petit avion en difficulté a été aperçu proche de la côte en train de perdre de l'altitude. Comme le montre une vidéo publiée sur le site du quotidien, celui-ci frappe ensuite la surface du lac avant de se retourner.
L’article