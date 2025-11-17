pluie modérée
DE | FR
burger
Suisse
Argent

Salaire, dépenses: voici le revenu moyen des ménages suisses

Le revenu moyen des ménages suisses était de 7186 francs en 2023.
Image d'illustrationImage: Shutterstock

Voici le revenu moyen des ménages suisses

L'OFS a dévoilé ses chiffres sur les revenus et les dépenses des ménages suisses en 2023. Des statistiques stables vis-à-vis de l'année précédente.
17.11.2025, 11:0017.11.2025, 11:00

Le revenu disponible moyen des ménages suisses était de 7186 francs par mois en 2023. Ce chiffre est stable par rapport à l'année précédente, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Tous les ménages suisses ne disposent toutefois pas d'une telle somme, souligne l'OFS dans un communiqué. En 2023, environ 61% d'entre eux avaient un revenu disponible inférieur à la moyenne suisse.

Voici où les salaires des paysagistes romands vont augmenter

La même année, les ménages ont consacré en moyenne 5049 francs par mois, ou 48,8% de leur revenu brut, aux dépenses de consommation. Les dépenses les plus lourdes concernent le logement et l'énergie (14% du revenu brut), indique l'OFS.

Ce poste de dépenses a connu une augmentation significative par rapport à 2022, passant en moyenne de 1374 à 1449 francs par mois. Au final, il restait en moyenne aux ménages 1736 francs par mois pour épargner, soit 16,8% du revenu brut.

Hausse des dépenses obligatoires

Tous les ménages ne sont toutefois pas parvenus à épargner. Les ménages de la classe de revenu la plus basse, avec moins de 4839 francs de revenu brut, ont souvent dépensé plus d'argent qu'ils n'en ont gagné. Ce constat s'explique notamment par la part relativement importante de ménages de retraités (60%) dans cette catégorie, qui financent une partie de leurs dépenses via leur fortune.

Les dépenses obligatoires se sont elles montées à 3154 francs en 2023, soit 30,5% du revenu brut. Poste le plus important, les impôts représentent en moyenne 12% du revenu brut. Font également partie des dépenses obligatoires les cotisations aux assurances sociales (10,3% du revenu brut), les primes d'assurance maladie obligatoire (6,7%) et les transferts monétaires versés à d'autres ménages (1,5%), comme par exemple les pensions alimentaires.

Voici dans quels domaines les salaires ont le plus augmenté en Suisse

Le revenu du travail a contribué en moyenne pour 73,6% aux revenus des ménages. Suivent les rentes et les prestations sociales, qui représentaient en 2023 20,8% du revenu brut. Pour de nombreux ménages, les revenus de la fortune n'ont joué qu'un rôle mineur (4,5% du revenu brut). Enfin, les transferts monétaires se montaient à 1,1%.

Le revenu disponible d'un ménage correspond à son revenu brut après déduction des dépenses obligatoires, explique l'OFS. Il est formé du revenu de chacun des membres du ménage (2,07 personnes en moyenne en Suisse), qui comprend les salaires et les allocations, mais aussi les prestations sociales, les transferts provenant d'autres ménages et les revenus de la fortune. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Ce taureau court au milieu d'une banque et provoque le chaos
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Aldi, Lidl, Migros et Coop se préparent à un problème de patates
2
Ces acheteurs se ruent «sur les biens immobiliers suisses»
3
C'est officiel: voici la meilleure fondue du monde
Ce parti veut gratter un deuxième siège au Conseil fédéral
Le Centre veut progresser lors des élections fédérales 2027 et ainsi pouvoir revendiquer un deuxième fauteuil au Conseil fédéral. Ni la gauche, ni la droite ne doivent avoir la majorité au gouvernement, a argumenté samedi le président du parti Philipp Matthias Bregy.
Une telle majorité nuirait à la Suisse, a déclaré le président lors de l'assemblée des délégués du parti à Granges (SO).
L’article