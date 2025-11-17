Image d'illustration Image: Shutterstock

Voici le revenu moyen des ménages suisses

L'OFS a dévoilé ses chiffres sur les revenus et les dépenses des ménages suisses en 2023. Des statistiques stables vis-à-vis de l'année précédente.

Le revenu disponible moyen des ménages suisses était de 7186 francs par mois en 2023. Ce chiffre est stable par rapport à l'année précédente, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Tous les ménages suisses ne disposent toutefois pas d'une telle somme, souligne l'OFS dans un communiqué. En 2023, environ 61% d'entre eux avaient un revenu disponible inférieur à la moyenne suisse.

La même année, les ménages ont consacré en moyenne 5049 francs par mois, ou 48,8% de leur revenu brut, aux dépenses de consommation. Les dépenses les plus lourdes concernent le logement et l'énergie (14% du revenu brut), indique l'OFS.

Ce poste de dépenses a connu une augmentation significative par rapport à 2022, passant en moyenne de 1374 à 1449 francs par mois. Au final, il restait en moyenne aux ménages 1736 francs par mois pour épargner, soit 16,8% du revenu brut.

Hausse des dépenses obligatoires

Tous les ménages ne sont toutefois pas parvenus à épargner. Les ménages de la classe de revenu la plus basse, avec moins de 4839 francs de revenu brut, ont souvent dépensé plus d'argent qu'ils n'en ont gagné. Ce constat s'explique notamment par la part relativement importante de ménages de retraités (60%) dans cette catégorie, qui financent une partie de leurs dépenses via leur fortune.

Les dépenses obligatoires se sont elles montées à 3154 francs en 2023, soit 30,5% du revenu brut. Poste le plus important, les impôts représentent en moyenne 12% du revenu brut. Font également partie des dépenses obligatoires les cotisations aux assurances sociales (10,3% du revenu brut), les primes d'assurance maladie obligatoire (6,7%) et les transferts monétaires versés à d'autres ménages (1,5%), comme par exemple les pensions alimentaires.

Le revenu du travail a contribué en moyenne pour 73,6% aux revenus des ménages. Suivent les rentes et les prestations sociales, qui représentaient en 2023 20,8% du revenu brut. Pour de nombreux ménages, les revenus de la fortune n'ont joué qu'un rôle mineur (4,5% du revenu brut). Enfin, les transferts monétaires se montaient à 1,1%.

Le revenu disponible d'un ménage correspond à son revenu brut après déduction des dépenses obligatoires, explique l'OFS. Il est formé du revenu de chacun des membres du ménage (2,07 personnes en moyenne en Suisse), qui comprend les salaires et les allocations, mais aussi les prestations sociales, les transferts provenant d'autres ménages et les revenus de la fortune. (jzs/ats)