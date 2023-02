Des armes suisses en Ukraine? «Il y a une hypocrisie»

La Suisse doit-elle permettre la réexportation de son matériel militaire à destination de l'Ukraine?

Brigitte Crottaz: Dans le cas actuel, oui. Je conçois que cela n'est pas dans la tradition socialiste, restrictive quant à l'exportation du matériel de guerre. Mais à situation particulière, réponse particulière. L'important est de fixer des exigences légales très restrictives et garder d'importantes cautèles, pour ensuite laisser libre choix au Conseil fédéral.

Céline Amaudruz: Non. La Suisse a un rôle à jouer pour la paix grâce à sa diplomatie et sa neutralité et non pas en permettant la réexportation de son matériel militaire en zone de guerre.