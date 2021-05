Suisse

Il n'y a rien de comique à être alcoolique



Il n'y a rien de comique à être alcoolique

Le long-métrage danois «Drunk», lauréat de l’Oscar du meilleur film étranger, aborde la question de l'alcool avec un réalisme insolent. Sommes-nous bien conscients du danger auquel l'on s’expose lorsque l'on s’y frotte d’un peu trop près, un peu trop souvent?

Classé dans la catégorie «Comédie dramatique», le film Drunk n’a pourtant rien d’amusant, ni de léger. Au contraire, il sonne comme un avertissement: jouer à la roulette russe avec une bouteille de vodka, ça ne pardonne pas.

Dans ce long-métrage, porté notamment par Mads Mikkelsen (Hannibal, La Chasse, Casino Royale), quatre amis professeurs de lycée profitent de l’anniversaire de l’un d’entre eux pour prendre une décision loufoque: mettre en pratique la théorie d’un scientifique norvégien qui affirme que l’être humain est né avec un déficit de 0,5 grammes d’alcool par litre de sang.

Ça commence comme toutes les bonnes cuites: une impulsion, une envie de faire la fête, de se sentir plus léger, de mettre un peu de piment dans sa vie trop morne, de perdre un contrôle angoissant, de se lâcher, de découvrir cette partie de nous-même qui n’est plus rattachée à aucune règle de conduite ou de bienséance.

En voici la bande-annonce: Vidéo: YouTube/Haut et Court

Mais on ne badine pas avec l’alcool, comme les protagonistes vont en faire la douloureuse expérience. Car même si on préfère un peu trop souvent l’oublier, la limite est ténue entre le plaisir et le danger. Et la substance ne fait pas de quartier à ceux qui seraient un peu trop fragiles, pas assez entourés, en recherche de n’importe quelle sorte de béquille. Tout le monde n’a pas la force de dire «stop» au bon moment.

La tentation de balayer d'un revers de la main ces avertissements pour courir à l'apéro est forte, forcément. Parce que «nous, on gère et que ceux qui n’y parviennent pas sont forcément les plus faibles. Nous, on ne fait rien de mal.»

L’alcool, source de vie et de toutes les audaces, bénéficie de notre plus grande clémence. Cette même indulgence qui curieusement nous fait nous offusquer de la moindre tentative de dépénalisation de telle ou telle drogue, sans réaliser que la plus dangereuse est déjà légale et accessible depuis longtemps. Mais puisqu’il faut bien soutenir notre patrimoine, puisque la société nous l’impose, puisqu’on est toujours forcément coincé, intégriste ou rabat-joie lorsqu’on ne boit pas, on ferme les yeux et on ouvre grand la bouche.

«Drunk» est sorti dans les salles suisses mercredi 28 avril.

Vous avez un problème d'alcool? Consommateurs

Addiction Suisse - Service d'aide et de conseil téléphonique (numéro gratuit): 0800 105 105

(Lundi à vendredi: 9h00 à 12h00)



Croix-Bleue Suisse - SOS Alcool: 0848 805 005



Alcooliques Anonymes Suisse romande - Permanence téléphonique: 0848 848 846

Alcooliques Anonymes (Genève): 079 689 43 73

Nez rouge



Adolescents

Consultation santé jeunes, Hôpitaux Universitaires de Genève: 022 372 33 87



Entourage

Addiction Suisse - Service d'aide et de conseil téléphonique (numéro gratuit): 0800 105 105

(Lundi à vendredi: 9h00 à 12h00)

AL-ANON et ALATEEN Suisse Romande (familles et entourage): 0848 848 833

AL-ANON à Genève et environs (familles et entourage): 022 734 22 21 ou 022 779 18 36