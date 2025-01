«Ils n'ont pas assez d'argent»: de nombreux Portugais quittent la Suisse

«C'est la deuxième fois que cela se produit, avec d'autres modalités et d'autres causalités, et dans une moindre mesure par rapport au passé»

Autre facteur jouant un rôle, selon Antonio da Cunha: les enfants. Une partie des migrants arrivés en Suisse il y a dix ou quinze ans décident de rentrer avant que leurs enfants ne deviennent trop âgés. «A partir du moment où ils s'intègrent pleinement à la société, ces derniers ne veulent plus quitter la Suisse», indique-t-il. «Partir dans ces conditions peut se révéler compliqué et créer des conflits».

Une catégorie se distingue parmi les personnes qui décident de partir: les plus de 65 ans, dont le nombre a explosé, passant de 141 en 2013 à 787 en 2023. Il s'agit en grande partie de Portugais ayant émigré en Suisse entre les années 1980 et 1990, lesquels arrivent maintenant à l'âge de la retraite, explique Liliana Azevedo.

La première chose qui saute aux yeux, c'est que de plus en plus de Portugais décident de quitter la Suisse. En 2017, le nombre de départs a même dépassé celui des arrivées.

Un étranger vivant en Suisse sur dix a un passeport portugais. D'après les derniers chiffres disponibles, datant de 2023, quelque 255 000 ressortissants lusitaniens habitent dans notre pays, ce qui en fait la troisième communauté étrangère la plus nombreuse, après les Italiens et les Allemands.

De plus en plus de Portugais quittent la Suisse pour rentrer au pays. Le vieillissement de cette communauté et les coûts de la vie sous nos latitudes expliquent en partie ce phénomène, qui s'était déjà présenté, avec d'autres modalités, au tournant du millénaire.

