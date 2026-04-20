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Les demandes d’asile continuent de reculer en Suisse en mars

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Au total, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a enregistré 1493 nouvelles demandes en mars 2026.Image: KEYSTONE

Les demandes d’asile continuent de reculer en Suisse en mars

En mars 2026, la Suisse a enregistré une baisse de 18% des demandes d’asile par rapport à l’an dernier, un chiffre inférieur aux prévisions selon le Secrétariat d’État aux migrations.
20.04.2026, 15:4020.04.2026, 15:40

Le Secrétariat d'Etat aux migrations a enregistré 18% de moins de demandes d'asiles en mars qu'au même mois en 2025. Un nombre en deçà des prévisions.

Au total, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a enregistré 1493 nouvelles demandes en mars 2026. Le nombre de demandes déposées au cours des trois premiers mois de l'année a diminué de 14% par rapport au premier trimestre de 2025. Il est même en deçà des prévisions, de 11%, souligne le SEM dans un communiqué lundi.

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En mars, le SEM a statué sur 2518 demandes d’asile, dont 21% ont été acceptées. Au total, 897 personnes ne bénéficiant pas d’un droit de séjour ont quitté la Suisse sous le contrôle des autorités, dont 549 de manière autonome, alors que 348 ont été renvoyées sous escorte policière dans leur pays, dans l’État Dublin compétent ou dans un État tiers, selon le communiqué.

Avec 289 demandes, l’Afghanistan reste le pays le plus représenté parmi les requérants, précise le SEM. Il est suivi de l’Érythrée, de la Somalie, de la Turquie et de l’Algérie. (tib/ats)

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