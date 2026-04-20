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Neuchâtel place la jeunesse au cœur des Journées de l’Europe

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La cérémonie d’ouverture des Journées de l’Europe 2026 se tiendra le 29 avril à l’Université de Neuchâtel.Keystone

Neuchâtel place la jeunesse au cœur des Journées de l’Europe

Du 27 avril au 10 mai, Neuchâtel propose conférences, expositions et rencontres pour interroger la place des jeunes dans l’Europe d’aujourd’hui et de demain.
20.04.2026, 16:1320.04.2026, 16:13

La Ville de Neuchâtel vivra au rythme des Journées de l’Europe du 27 avril au 10 mai. Conférences, expositions, concerts et projections inviteront le public à explorer les aspirations, les engagements et les défis de la jeunesse européenne.

Cette édition questionnera la place que l’Europe fait aux jeunes, mais aussi la manière dont les jeunes se saisissent ou non de l’Europe, communique lundi la Ville de Neuchâtel. Elle entend inciter les participants à réfléchir à l’Europe de demain.

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Cette réflexion s’inscrit dans un contexte européen marqué par des tensions géopolitiques, des défis démocratiques et des transitions rapides qui redéfinissent les horizons et les possibles pour toute une génération, poursuivent les autorités communales.

Ces journées se veulent un espace de dialogue ouvert, où les jeunes auront une place centrale, non seulement comme public, mais aussi comme voix à part entière. Pour les organisateurs de l'événement, imaginer l’Europe de demain ne peut se faire sans les jeunes.

La cérémonie d’ouverture des Journées de l’Europe 2026 se tiendra le 29 avril à l’Université de Neuchâtel avec un café scientifique sur le thème «L’Europe fait-elle rêver les jeunes». Tous les événements sont gratuits. (tib/ats)

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