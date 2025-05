Hausse de la demande dans la construction en Suisse

Pourquoi les prix de l'immobilier vont devenir «encore plus scandaleux»

Les maisons sont devenues une «denrée rare» et cela a des conséquences

«Le salaire d'un conseiller fédéral ne suffit plus pour acheter une maison»

Elle souligne que l'activité de construction se maintient «à un niveau élevé», d'environ 23 milliards, depuis la pandémie de Covid-19. Pour 2025, d'après l'indice de la construction, le chiffre d'affaires devrait augmenter légèrement de 1,1% et atteindre 23,7 milliards, ce qui ne suffira toutefois pas à résoudre les difficultés en matière de logement, insiste-t-elle. (ats)

«Les conflits commerciaux internationaux assombrissent certes les perspectives d'évolution conjoncturelle de la Suisse. Mais globalement, l'activité de construction se montre solide, et à ce jour, les discussions sur les tarifs douaniers n'ont pas de conséquences perceptibles. Ainsi, on n'observe pas de hausse du prix des matériaux de construction», dit la SSE.

En raison du caractère volatil de ce secteur, cette évolution ne suscite pas l'inquiétude. La SSE affirme que les carnets de commandes restent bien remplis et que son indice de la construction prévoit une légère amélioration du chiffre d'affaires au deuxième trimestre.

Dans le génie civil, la hausse des recettes de 2,8% du génie civil public fait face à une baisse de 11,2% de son pendant privé, «secteur nettement plus restreint». Dans sa globalité, le génie civil a enregistré un recul de 1,7% de l'activité de construction, à 2,2 milliards, et de 6,2% des nouvelles commandes à 3,0 milliards.

Les recettes engendrées par la construction de bâtiments publics ont bondi de 22,5% à 270,9 millions. Et, de son côté, la construction non résidentielle a enregistré un recul de 7,1%, à 588,9 millions.

La SSE estime que les nouveaux logements n'arriveront progressivement sur le marché qu'à partir du second semestre , le nombre de logements neufs demeurant toutefois insuffisant pour couvrir les besoins. Un taux de vacance inférieur à 1% semble donc probable, selon elle. Forte de ce constat, elle demande de «mettre un terme aux recours abusifs utilisés comme outil pour empêcher la construction».

«Il n'y a plus de logements disponibles en montagne»

Le chiffre d'affaires de la construction a connu une légère progression au premier trimestre comparé à la même période un an plus tôt, de 0,4% à 4,7 milliards, informe mercredi la Société suisse des entrepreneurs (SSE) dans un rapport périodique.

Les entrées de commandes dans le secteur de la construction en Suisse ont augmenté de 1,9% entre janvier et fin mars, à 5,7 milliards de francs. Sur l'année, malgré les incertitudes liées aux discussions sur les tarifs douaniers, une croissance modérée de cette activité d'environ 1,1% est attendue.

