Vous rêvez d'une maison en Suisse? Voici les régions les moins chères

Pas de miracle, acquérir un bien immobilier en Suisse sera encore plus cher en 2026. Il existe toutefois des différences notables entre les régions, les cantons, et même les districts.

Malgré des taux d’intérêt bas, les prix des appartements ont marqué le pas en Suisse en 2025. En revanche, les maisons individuelles ont de nouveau renchéri en moyenne à l’échelle nationale.

La Home Market Price Analysis 2025 (HoMPA), réalisée par newhome en collaboration avec le Swiss Real Estate Institute, met en évidence, sur six régions analysées, un paysage très hétérogène, avec des tendances parfois opposées.

Une hausse globale, avec une exception

L'augmentation du prix des maisons individuelles s’établit à 1,6% sur l’ensemble du pays. Mais des différences notables apparaissent entre les grandes régions. A Zurich et au Tessin, les prix restent stables. En Suisse centrale, en revanche, le prix médian recule de près de 100 000 francs, soit environ 5% de moins qu’il y a un an.

Dans les trois autres grandes régions analysées, les prix des maisons individuelles sont repartis à la hausse. La progression la plus marquée peut être observée en Suisse orientale, avec une augmentation de 7,5%.

La demande pour les maisons individuelles s’est donc déplacée des régions les plus chères vers des zones jugées plus abordables.

La Suisse centrale reste la région la plus chère

Avec un prix médian de transaction d’environ 1,69 million de francs, la Suisse centrale conserve le titre de région la plus onéreuse pour les maisons individuelles. Après une envolée des prix de 8,5% l’année précédente (le prix médian atteignait 1,78 million de francs en 2024), l’année 2025 marque un mouvement inverse. Sur un an, les prix ont reculé de 5,1%.

Dans les régions plus abordables que sont la Suisse orientale, la Suisse du Nord-Ouest et le Moyen-pays, les prix ont sensiblement augmenté. Malgré cette hausse, ces régions restent nettement moins chères, non seulement que la Suisse centrale et Zurich, mais aussi que la moyenne nationale, qui s’établit à 1,25 million de francs.

Malgré cette correction, la Suisse centrale demeure la plus chère des six régions étudiées. Elle est aussi la seule à afficher une baisse des prix sur l’ensemble de l’année 2025.

De plus, ces régions restent situées à des distances encore supportables pour les pendulaires qui se rendent dans les zones les plus chères et économiquement les plus fortes, soit la Suisse centrale et Zurich, notamment grâce au recours accru au télétravail. Il n’est donc guère surprenant de voir la demande pour les maisons individuelles se déplacer des régions chères vers ces zones meilleur marché.

Jetons enfin un œil aux prix médians des maisons individuelles dans quelques cantons sélectionnés. Genève s’impose de loin comme le territoire le plus cher. Une maison individuelle y coûte en moyenne plus de deux fois plus que dans le canton de Soleure.

D'impressionnantes différences de prix

Les écarts restent très marqués entre les différents districts. Pour les maisons individuelles, les districts les plus chers se concentrent clairement en Suisse centrale et dans la région de Zurich.

Dans ces zones, devenir propriétaire d’une maison individuelle semble de plus en plus réservé aux très hauts revenus ou aux familles pouvant compter sur le soutien de leurs proches.

A l’autre extrémité de l’échelle figurent toujours des districts situés au Tessin et en Suisse orientale. Dans le Toggenbourg (SG), le prix médian d’une maison individuelle s’élève à un niveau encore accessible de 670 000 francs. (fox)

Traduit de l'allemand par Joel Espi