L'incendie du Constellation, qui a fait 41 morts et 115 blessés. Keystone

Le chef des pompiers de Crans-Montana entendu comme témoin



Le chef des pompiers de Crans-Montana a été entendu lundi comme témoin par la police valaisanne dans l'enquête sur l'incendie du Constellation, qui a fait 41 morts et 115 blessés.

Plus de «Suisse»

Le chef des pompiers de Crans-Montana, où l'incendie du bar Le Constellation a fait 41 morts et 115 blessés la nuit du nouvel an, a été entendu lundi par la police en tant que témoin, rapporte l'afp. Il est entré dans le commissariat de Sion par une porte dérobée.

Des journalistes ont pu le voir au travers des vitres de la porte d'entrée du commissariat pendant une pause, en discussion avec son avocat Me Jean-Marie Röthlisberger. Le chef des pompiers est également sorti du commissariat un instant pour discuter avec d'autres avocats, sans toutefois répondre aux questions des journalistes.

L'incendie a été provoqué selon l'enquête par les étincelles de bougies «fontaine» qui ont enflammé une mousse insonorisante au plafond du sous-sol du bar Le Constellation.

L'enquête doit lever le voile sur les circonstances exactes de l'incendie, le respect des normes de sécurité par les propriétaires français et les responsabilités, la commune ayant déjà reconnu l'absence de contrôles incendie dans le bar depuis 2019 alors qu'ils doivent être effectués tous les ans.

Présent lors du contrôle de sécurité

Le chef des pompiers de Crans-Montana était présent lors du contrôle des mesures de sécurité et de défense contre les incendies qui s'était déroulé en 2018, selon divers médias. A cette occasion, l'ancien chargé de sécurité de la commune avait dressé une liste de manquements au propriétaire valaisan des lieux et au gérant du bar, Jacques Moretti, qui a racheté l'établissement en 2022 avec son épouse.

L'enquête pour «homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence» vise les propriétaires français du bar ainsi que l'actuel responsable du service de sécurité de Crans-Montana et son prédécesseur, qui a quitté son poste en 2024. (sda/ats/afp)