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Les cars postaux rendent hommage aux victimes de Chiètres

Une feuille avec un hommage aux victimes du drame de Chietres photographiee sur un bus de la compagnie CarPostal a l&#039;arret de la gare ce lundi 16 mars 2026 a Guin. Six personnes ont perdu la vie ...
A l'occasion d'une minute de silence spontanée, ils ont arrêté leurs véhicules et ont manifesté leur solidarité en faisant retentir leurs klaxons.Keystone

Les cars postaux rendent hommage aux victimes de Chiètres

À travers la Suisse, des conducteurs de cars postaux ont marqué une minute de silence et fait retentir leurs klaxons pour honorer les victimes de l’incendie de bus à Chiètres (FR).
16.03.2026, 16:1416.03.2026, 16:14

Lundi, de nombreux conducteurs et conductrices de cars postaux ont rendu hommage, dans toute la Suisse, aux victimes de l'incendie de bus survenu à Chiètres (FR). A l'occasion d'une minute de silence spontanée, ils ont arrêté leurs véhicules et ont manifesté leur solidarité en faisant retentir leurs klaxons.

«Toujours serviable»: l'émouvant hommage au chauffeur de bus de Chiètres

Bien que la participation ait été facultative, la Poste est partie du principe que les collaborateurs participeraient, dans la mesure du possible, à cette action prévue à 14h00. «L'idée de cette minute de silence est venue du personnel de conduite», a indiqué le service de presse à Keystone-ATS.

Six personnes ont péri dans les flammes à Kerzers, cinq autres ont été blessées. Le conducteur du car postal a perdu la vie dans l’incendie du 10 mars. (tib/ats)

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Incendie dramatique à Chiètres (FR)
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Incendie dramatique à Chiètres (FR)

Un car postal a brûlé le 10 mars 2026 à Chiètres, dans le canton de Fribourg.
source: dr
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Incendie d'un car postal à Chiètres
Video: watson
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