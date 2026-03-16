A l'occasion d'une minute de silence spontanée, ils ont arrêté leurs véhicules et ont manifesté leur solidarité en faisant retentir leurs klaxons. Keystone

Les cars postaux rendent hommage aux victimes de Chiètres

À travers la Suisse, des conducteurs de cars postaux ont marqué une minute de silence et fait retentir leurs klaxons pour honorer les victimes de l’incendie de bus à Chiètres (FR).

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Lundi, de nombreux conducteurs et conductrices de cars postaux ont rendu hommage, dans toute la Suisse, aux victimes de l'incendie de bus survenu à Chiètres (FR). A l'occasion d'une minute de silence spontanée, ils ont arrêté leurs véhicules et ont manifesté leur solidarité en faisant retentir leurs klaxons.

Bien que la participation ait été facultative, la Poste est partie du principe que les collaborateurs participeraient, dans la mesure du possible, à cette action prévue à 14h00. «L'idée de cette minute de silence est venue du personnel de conduite», a indiqué le service de presse à Keystone-ATS.

Six personnes ont péri dans les flammes à Kerzers, cinq autres ont été blessées. Le conducteur du car postal a perdu la vie dans l’incendie du 10 mars. (tib/ats)