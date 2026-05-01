Une randonneuse suisse attaquée par cinq chiens en Sicile
La randonneuse se trouvait au sommet du Monte Gallo, en Sicile, au moment de l’attaque, indique le service de secours en montagne sicilien Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano. L’alerte a été donnée jeudi après-midi, vers 14 heures.
La femme de 51 ans aurait été attaquée par cinq grands chiens. Selon le communiqué, les animaux lui ont infligé de profondes morsures. Une équipe de secours s’est rendue sur place à pied, tandis qu’un hélicoptère a également été dépêché. Le terrain accidenté a rendu l’intervention difficile. Après une première prise en charge sur place, la victime a été hélitreuillée à bord d’un hélicoptère. Elle a ensuite été transportée jusqu’à l’aéroport de Boccadifalco, puis conduite en ambulance dans un hôpital de Palerme.
D’après des informations de presse, la Suissesse a été sérieusement blessée, mais son état est stable. L’origine des chiens et ce qu’ils sont devenus par la suite ne sont pas précisés.
En Suisse aussi, des randonneurs sont régulièrement victimes d’attaques de chiens. Il s’agit souvent de chiens de protection des troupeaux, chargés de défendre le bétail contre des prédateurs comme le loup. Il est donc recommandé aux marcheurs de faire preuve de prudence dans ces zones et de garder leurs distances. Il convient également de rester calme et d’avancer lentement. (vro)