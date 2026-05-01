Une randonneuse suisse attaquée par cinq chiens en Sicile

Une Suissesse de 51 ans a été secourue jeudi par les équipes de secours sur le Monte Gallo, en Sicile. Lors d’une randonnée, elle a été attaquée par plusieurs chiens et a subi des morsures.

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La randonneuse se trouvait au sommet du Monte Gallo, en Sicile, au moment de l’attaque, indique le service de secours en montagne sicilien Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano. L’alerte a été donnée jeudi après-midi, vers 14 heures.

La femme a été blessée par les chiens. Image: Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano

La femme de 51 ans aurait été attaquée par cinq grands chiens. Selon le communiqué, les animaux lui ont infligé de profondes morsures. Une équipe de secours s’est rendue sur place à pied, tandis qu’un hélicoptère a également été dépêché. Le terrain accidenté a rendu l’intervention difficile. Après une première prise en charge sur place, la victime a été hélitreuillée à bord d’un hélicoptère. Elle a ensuite été transportée jusqu’à l’aéroport de Boccadifalco, puis conduite en ambulance dans un hôpital de Palerme.

Elle a été pris en charge par l'hélicoptère. Image: Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano

D’après des informations de presse, la Suissesse a été sérieusement blessée, mais son état est stable. L’origine des chiens et ce qu’ils sont devenus par la suite ne sont pas précisés.

L'état de la victime est désormais stable. Image: Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano

En Suisse aussi, des randonneurs sont régulièrement victimes d’attaques de chiens. Il s’agit souvent de chiens de protection des troupeaux, chargés de défendre le bétail contre des prédateurs comme le loup. Il est donc recommandé aux marcheurs de faire preuve de prudence dans ces zones et de garder leurs distances. Il convient également de rester calme et d’avancer lentement. (vro)