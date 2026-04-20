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Important incendie à Saxon en Valais: voici tout ce qu'on sait

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Une alerte sérieuse lancée après un incendie à Saxon lundi.keystone

Important incendie à Saxon en Valais: voici tout ce qu'on sait

Un important incendie s’est déclaré lundi à Saxon, en Valais, provoquant une alerte officielle. Le feu n'a été maîtrisé qu'à 17h30. Voici tout ce qu'on sait.
20.04.2026, 16:0720.04.2026, 21:16

Un important incendie avec un fort dégagement de fumée s'est déclaré lundi après-midi dans la commune de Saxon, en Valais. Une septantaine de pompiers issus de divers corps ont été mobilisés pour combattre le sinistre. Vers 17h30 celui-ci était maîtrisé.

«Le feu a brûlé trois dépôts ainsi qu'une habitation dans le secteur ouest du village, du côté de Martigny», a déclaré le porte-parole de la police cantonale valaisanne Stève Léger. Il a précisé qu'aucun blessé n'était à déplorer.

Stève Léger ne disposait pour l'heure pas d'informations précises sur la nature des matériaux ayant brûlé. «Des contrôles sont en cours pour évaluer un éventuel risque chimique», a-t-il ajouté.

Un incendie a détruit un millier de maisons en Malaisie

Un long panache de fumée

Un long panache de fumée montait depuis la plaine jusqu'aux villages de Riddes, Isérables et Haute-Nendaz. La population de ces communes ainsi que de Saxon était invitée à fermer portes et fenêtres et à arrêter la ventilation et la climatisation.

Vue avion
Saxon encore en fumée vu d'enhaut. keystone

Il était en outre recommandé aux habitants de prévenir les voisins et d'éviter de se rendre dans la zone sinistrée. Les écoliers de Saxon ont également dû rester après la fin de l'école, par mesure de sécurité, avant de pouvoir rentrer chez eux.

Une ferme ravagée par les flammes près de Vevey

Lundi en soirée, les travaux d'extinction étaient presque achevés. L'alerte n'était toutefois pas encore levée.

Un message du médecin cantonal a relevé que la fumée dégagée pouvait éventuellement occasionner une irritation ou une gêne respiratoire passagère. En cas de difficulté à respirer, en particulier pour les personnes sensibles, il est conseillé de consulter un médecin, a relevé Stève Léger.

Causes inconnues

Les corps de pompiers de Martigny, Fully, Saxon, Sierre et Sion, pour ne citer qu'eux, se sont unis pour lutter contre les flammes. Les polices municipale et cantonale ont également été mobilisées, ainsi qu'un dispositif sanitaire d'envergure. Au total, l'événement a mobilisé plus d'une centaine d'intervenants.

Tout le secteur a été bouclé et des déviations ont été mises sur pied. Peu de maisons d'habitation se trouvent toutefois dans la zone. Des investigations sont en cours pour déterminer l'origine des flammes, a encore déclaré Stève Léger.

(ats)

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