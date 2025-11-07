Cette année, l'exercice de préparation aux crises de la Suisse a été plus vrai que nature. Image: Keystone / Shutterstock, montage watson

Cet exercice de crise à Berne a pris une tournure inattendue

Une panne informatique est survenue lors de l'exercice national de gestion de crise de la Confédération et des cantons ce jeudi.

Stefan Bühler / ch media

Pendant deux jours a lieu à Berne l'exercice national pour renforcer la gestion commune des crises. Selon les journaux du groupe Tamedia, les conseillers fédéraux Martin Pfister et Ignazio Cassis y participent.

Sont également impliqués des représentants de l’administration fédérale, les 26 cantons, la principauté du Liechtenstein et cinq villes.

Une mise en situation plus vraie que nature

A cela s’ajoutent des «tiers» non spécifiés, censés contribuer à «renforcer davantage la gestion nationale des crises, notamment en ce qui concerne la coopération internationale», a indiqué le Département fédéral des finances le 3 novembre.

L’exercice a débuté jeudi matin et porte sur une «menace hybride contre la Suisse». La Confédération ne révèle pas encore ce que cela signifie exactement et précise:

«Le scénario reste confidentiel jusqu’à la fin de l’exercice»

D’après certaines informations, il s’agirait d’un conflit impliquant des pays voisins de la Suisse, accompagné de cyberattaques considérables.

Problème de connexion à Internet

Des recherches montrent que ce scénario fictif s'est heurté à la réalité jeudi matin. Le système informatique de la Confédération a subi une panne majeure alors que l'exercice venait tout juste de commencer. Selon deux sources, le scénario de crise et les vidéos n'étaient plus accessibles à court terme pour les participants à l'exercice.

La question s'est tout de suite posée: est-ce une situation d'urgence réelle ou simplement une simulation d'une crise supplémentaire en pleine situation de crise?

Une demande adressée à la Chancellerie fédérale a révélé que les scénaristes de l’exercice de crise n’étaient pas allés aussi loin: la panne était «un véritable dysfonctionnement» et ne faisait pas partie du scénario de l'exercice, indique-t-elle. La panne a touché l'ensemble de l'administration fédérale. La solution de conférence en ligne Microsoft Teams et le système de connexion AGOV des autorités suisses ont été mis partiellement hors service.

Plus de peur que de mal

«L’accès à l’administration fédérale a été restreint ou impossible jusqu’à peu après midi», écrit la Chancellerie fédérale. La panne serait due à un dysfonctionnement dans la zone de transition entre le réseau fédéral et Internet.

«La cause de ce dysfonctionnement est en cours d’analyse»

Contrairement à ce qu’ont affirmé certains participants, la perturbation n’a pas eu de conséquences négatives sur le déroulement de l’exercice.

La Chancellerie fédérale a annoncé, jeudi après-midi à 16 heures, que la situation s’était stabilisée et que l’accès à Microsoft Teams et à AGOV était de nouveau possible. Les autorités ont pu continuer l'exercice de gestion de crise comme prévu.

Traduit de l'allemand par Anne Castella