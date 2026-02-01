Voici ce que propose l'IA lorsqu'on lui demande une image qui représente la créativité et l'innovation en Suisse. Image: image générée par ChatGPT

Ces cantons romands figurent parmi les plus innovants de Suisse

Dans les classements internationaux en matière de créativité et d'innovation, la Suisse occupe souvent les premières places. Mais qu'en est-il au niveau national? Quels sont les cantons les plus innovants et où y a-t-il encore du potentiel à exploiter?

Quels cantons suisses sont-ils les plus créatifs et innovants? La Haute école spécialisée de Lucerne (HSLU) a établi pour la seconde fois l'Indice Cantonal de l'Innovation et de la Créativité (ICIC), désormais en collaboration avec l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Il existe depuis plusieurs années un indice comparable à l’échelle mondiale, le Global Innovation Index (GII). La Suisse y occupe la première place depuis plus de dix ans.

Mais qu’en est-il au sein même de la Suisse? Quels cantons sont en tête? Lesquels n’ont pas encore pleinement exploité leur potentiel? Cette année encore, ce sont les cantons de Zoug et de Bâle-Ville qui dominent le classement, comme lors de la première édition du ICIC en 2025.

De hauts-lieux économiques en tête

Alors que Zoug reste en tête du classement grâce à d’excellents résultats en matière de créations d’entreprises, de croissance économique et de facteurs de soutien (notamment les incitations fiscales), Bâle-Ville se distingue par une performance exceptionnelle en tant que métropole culturelle et par son rôle de pionnière en matière de diversité.

Le classement des cantons dans l'Indice Cantonal de l'Innovation et de la Créativité (ICIC) de 2026.

S'ensuit le canton de Zurich en troisième position, qui marque des points en tant que «généraliste» avec des valeurs très fortes dans presque tous les domaines. Christoph Hauser, économiste à la HSLU et auteur de l’étude, déclare:

«Les trois cantons les mieux classés figurent également en tête d’autres classements économiques, ce qui n’a rien de surprenant: en Suisse, la capacité d’innovation est un moteur décisif du succès économique.»

Trois cantons romands dans le peloton de tête

Genève (à la 4ᵉ place) et Vaud (6ᵉ place) se distinguent par un environnement favorable à l’innovation et une forte dynamique de start-ups. Neuchâtel (5ᵉ place) confirme sa force historique en tant que berceau de l'industrie horlogère et fait partie des meilleurs cantons suisses en matière de brevets, marques et designs.

Le Jura (10ᵉ place) a gagné trois places au classement général, tout comme le Valais, et bénéficie également d'une forte densité de brevets. Christoph Hauser explique:

«Le Jura a nettement progressé dans trois des huit piliers. Les dernières données montrent des valeurs nettement meilleures qu'il y a un an en matière de brevets, de marques et de designs, d'entreprises et de start-ups, ainsi que de croissance économique.»

La plus forte baisse dans le classement est enregistrée par Nidwald, qui perd cinq places et sort ainsi du top 10.

Berne (20ᵉ place) atteint un niveau comparable à celui des cantons en tête dans les domaines de la recherche, du développement et du savoir. En Suisse alémanique, outre Bâle-Ville (2ᵉ place), et Bâle-Campagne (18ᵉ place), l’Argovie (19ᵉ place) et Soleure (24ᵉ place) brillent par des facteurs de soutien favorisant la compétitivité.

Tous ont enregistré une croissance économique par rapport à l’année précédente, à l’exception de Bâle-Ville.

La Suisse centrale forte en technologie

La Suisse centrale se présente comme une région technologique: Nidwald (12ᵉ) se hisse, juste devant Zoug, au premier rang pour les brevets, marques et designs grâce à des fleurons industriels de portée mondiale.

Lucerne (15ᵉ) enregistre des progrès notables dans le domaine de l’environnement grâce à l’amélioration des conditions fiscales (boîte à brevets) et figure parmi les meilleurs cantons en matière de formation et de réussite scolaire.

Les cantons les plus innovants d'après l'Indice Cantonal de l'Innovation et de la Créativité (ICIC) de 2026.

Obwald (14ᵉ place) convainc par une forte intensité de recherche. Schwytz (9ᵉ place) obtient d’excellents résultats dans le domaine de l’environnement ainsi que pour les entreprises et les start-ups, notamment grâce à des conditions fiscales très attractives.

Avec son taux de création d'entreprises élevé, Uri (26ᵉ place) prouve que la vitalité entrepreneuriale n'est pas une question de taille. Hauser indique:

«Les petits cantons peuvent également réussir grâce à leur caractère unique ou à une stratégie de niche. Uri, par exemple, se démarque grâce à son agilité et à sa situation sur l'axe nord-sud.»

Développement des cantons: les changements dans le classement de 2025 à 2026.

Zurich clairement en tête parmi les grandes régions

La région de Zurich, la plus grande de Suisse en termes de population, occupe la première place, suivie de la région lémanique, du Tessin et de la Suisse centrale.

La Suisse du Nord-Ouest (qui comprend Bâle-Ville, Bâle-Campagne et l'Argovie) les suit de près, tandis que la Suisse orientale et la région du plateau sont nettement plus loin dans le classement.

Classement des grandes régions de l'ICIC.

Christoph Hauser explique les performances étonnamment élevées du Tessin:

«Le Tessin fait preuve d'un dynamisme en matière de croissance économique, d'entreprises et de start-ups, dépassant ainsi les régions hétérogènes de Suisse centrale et du nord-ouest de la Suisse.»